* Lemj par Ogres novada pašvaldības ziedojumu piešķiršanu Ukrainas atbalstam;
* Andris Upenieks: Tēvzemei grūti laiki
To, ka grūti laiki, zinām, bet vai labi apzināmies? Zinām, ka iztikšana noturama ar pieticību, kas īpaši aktuāla tagad, kad Ukrainas un miera vārdā jostas jāsavelk vēl ciešāk. Esam tam gatavi? Prātīgas ģimenes nodrošinās, pārskatot visu, bez kā var iztikt. Valstij nav jārīkojas tāpat?
* Krapes Tautas namā aicina brīvprātīgos palīgus;
* Ir svarīgi zināt, kā rīkoties ārkārtas gadījumos
VUGD priekšnieka vietnieks Mārtiņš Baltmanis pastāstīja par aktuāliem civilās aizsardzības jautājumiem, tajā skaitā, kā notiks iedzīvotāju brīdināšana par apdraudējumu, kā sagatavoties un rīkoties šādās situācijās.
Savukārt Valsts vides dienestu preses konferencē pārstāvēja Radiācijas drošības centra direktore Dace Šatrovska, kura informēja, kā tiek nodrošināti radiācijas mērījumi Latvijā un visā Eiropā, par dienesta gatavību radiācijas avārijas situācijām, kā būtu jārīkojas iedzīvotājiem radiācijas avārijas gadījumos.
* Ogres slimnīcas dzemdību nodaļā drīzumā gaidāms šā gada 100. bērniņš;
* Jaunajā Ogres slimnīcas Covid – 19 testēšanas punktā jau nodotas 166 analīzes;
* Izdod pastmarku bloku Ukrainas atbalstam – puse no tā pārdošanas tiks ziedota;
* Piemiņa: Lai arī tajā saulē Dionizijs Raginskis priecājas par rozēm!
Vēl pēc brītiņa Dionizija kungs piezvanīja, lai izstāstītu, ka tūdaļ saplauks viņa īpaši lolotā "Baznīcas roze" – balta, cēla, dievišķa. Ar vīraka un liliju smaržu. Esot rets eksemplārs. Aicināja ciemos, kamēr tā vēl ziedos. ""Baznīcas roze", tas ir to vērts! Kāds ir tas cilvēks, kas kaut ko tādu audzē?" priekšlikumam kopīgi apciemot sirmo ziedkopi atsaucās arī vairāku augstskolu mācībspēks, Dr. Hist. Eccl., priesteris Andris Priede.
* Biedrība "Sniega suņi" lūdz atbalstu nelaimē;
* BK "Ogre", Ogres jauno vieglatlētu un novada senioru – tenisistu panākumi.
