Gleznojot Francijas Dienvidjūras krastā, viņš tik ļoti aizrāvies, ka nepievērsis uzmanību nolaistajiem tīkliem un starp tiem redzamajiem uzrakstiem. Nolēmis nopeldēties un tikai tad izlasījis, ka laika posmā no septembra līdz martam pret haizivīm paredzētie nožogojumi tiek noņemti... "Man jau šķita aizdomīgi, ka neviens tur nepeldas," smaidot atceras mākslinieks.
* Ikšķiles Centrālais laukums – starp gada labākajām būvēm;
* Psihoterapeits, Pusaudžu un jauniešu psihoterapijas centra vadītājs Nils Sakss Konstantinovs: Pandēmijas radītā nenoteiktība ir "avārijas stāvoklis" smadzenēs
Vecākiem ir jāpieņem un jāsaprot, ka laikā, kad valda nenoteiktība, ir tikai normāli, ka bērni kādu brīdi mācās mazliet sliktāk, darbā iet grūtāk, vakariņas nav izdevies pagatavot laikus un mājās laiku pa laikam ir vairāk putekļu nekā gribētos. Pieņemot to, ka šis nav laiks būt perfektiem, tas ir viens no veidiem, kā samazināt stresu un spriedzi, kas parasti ir nesaskaņu cēloņi ģimenē.
* Ikšķilē aptur autovadītāju vismaz piecu promiļu reibumā;
* Ogres novadā turpinās būvniecības un projektēšanas darbi;
* Ogres novadā palielināsies siltumenerģijas tarifs;
* Ogrē, Meža prospektā, satiksmei slēgts ielas posms;
* Pabeigta Tomes Tautas nama fasādes vienkāršotā atjaunošana;
* Vītolu fonda stipendijas – arī 19 jauniešiem no Ogres novada
* Ogrē uzstāsies izcilā operdīva Sonora Vaice
"Tas ir vienkārši kaut kas apbrīnojams! Sonoras Vaices balss diapazons un balss materiāls ir izcilā formā," pēc izrādes noskatīšanās Rīgā stāstīja komponists Pēteris Vasks.
* Pārtikas derīguma termiņi: Kāda atšķirība starp "Ieteicams līdz…" un "Izlietot līdz…"?
* Sports: "Ogres Kolibri" svin pirmo uzvaru; Ikšķilietei Indrai Mackevičai Latvijas čempionāta bronza; Noslēgušās sacensības "Madlienas veselības apļi 2021"; Ogrēniete Karolīna Sammuta – Latvijas čempione peldēšanā.
