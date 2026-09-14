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Pirmdiena, 14. septembris, 2026 20:35

Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 15. septembra numurā

OVV
Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 15. septembra numurā
Foto: OVV
Pirmdiena, 14. septembris, 2026 20:35

Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 15. septembra numurā

OVV

-Ciemupē – bez veikala, aptiekas un ārsta. Viss slēgts
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