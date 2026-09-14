Pirmdiena, 14. septembris, 2026 20:35
Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 15. septembra numurā
-Ciemupē – bez veikala, aptiekas un ārsta. Viss slēgts
-Atgādne vēlētājam. Par ko nobalsojām pirms četriem gadiem
-Liepiņš vēro. Lasītprasme pasliktinās, jo nimāk pa latviski
-Karš Ukrainai liek īpaši gatavoties ziemai
-Alkoholiķi Uzulnieku izmet no valdības
-Interešu konflikti, satiksmes pārkāpumi u.c. Par ko sodīti deputāti
-Literāri radošās biedrības SIRDSDOMA dzejas deva Dzejas mēnesī
-Vecā džempera jaunā dzīve. Kā uztaisīt gultu sunim un kaķim
-Laiks atkal lasīt! Kas jauns lasītāju klubiņā «Dalies priekā»