* "Mikauši" un LNMMS dziedātāji ar labiem panākumiem uzstaro starptautiskā konkursā;
* Mūsu novados mācības klātienē joprojām nav atļautas;
* Apstiprināti konkursu "R.A.D.I. – Ogres novadam" un "Veidojam vidi ap mums Ogres novadā" projekti;
* Ogres novada personības: Taurupē dzimušie dvīņubrāļi Kroderi;
* Spoža lappuse Lielvārdes vidusskolas vēsturē
"Lielvārdē Lilija dzīvoja Raiņa ielā. Daudziem, kas viņu pazina, bija izveidojusies tradīcija, ejot gar viņas māju, paskatīties uz augšu un pamāt ar roku, jo parasti Lilija sēdēja pie loga un lasīja. Balti mati un balta jaciņa. Palaikam viņa paskatījās ārā, pamāja ar roku pazīstamajiem. Viņa nekad ne par ko nežēlojās, nesūdzējās, nevienu neapskauda un neaprunāja. Dažreiz "Lillis bija bēdīgs, bet vēl šodien nebija raudājis".
Tas pats logs trešajā stāvā... Jau vairākus gadus mācāmies sevi atradināt no pamāšanas tukšajam logam," raksta Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas skolotāja Daina Grīnhofa.
* Maruta Grīnberga: radot skaistumu, izdaiļojam dvēseli…
Ķeipenē kopš 1994.gada maija par daiļdārznieci strādā Maruta Grīnberga. Pašā kalna galiņā ir viņas tēva mājas "Jaunrīgas". Atbilstošu izglītību Maruta ieguvusi Bulduru dārzkopības tehnikumā. Pirmā darba vieta Ogres Komunālo uzņēmumu kombinātā, kur četrus gadus bijusi zaļumsaimniecības meistare. Atmiņās šad tad apciemo tālās dienas, kur tolaik stādītais, lolotais zaļo un kuplo joprojām.
Andra Upenieka saruna ar Marutu Grīnbergu par dārziem, ziediem, māju tuvumu, ļaudīm, attieksmēm, par skaistuma radīšanas balsīm un atbalsīm.
* "Lielvārde/Fat Pipe" pārtrauc savu zaudējumu sēriju
ELVI florbola līgā vīriešiem savu četru zaudējumu sēriju pārtraukusi komanda "Lielvārde/Fat Pipe", kas 13.aprīļa vakarā, viesojoties Rīgā pie turnīra debitantes "RTU/Rockets", svinēja pārliecinošu uzvaru ar 10:2. Rezultatīvākais starp lielvārdiešiem ar 4 (2+2) punktiem bija Uldis Dūniņš, bet labākā spēlētāja balvu saņēma vārtsargs Lauris Kārkliņš.
Vairāk – Ritvara Raita rakstā.
