Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 16. decembra numurā
- Klāt nākamā gada kalendāra lapa laikraksta abonentiem
- Labdarības akcija «Shoe Box» meklē slepenos rūķus
- Ogres jaunieši Blaumaņa “Braku” 21. konkursā
- Aleksandra Lucenko ratiņkrēsla izaicinājums
- Skats caur naudas un morāles kaplodziņiem. Upenieks par prēmijām
- Katram jaundzimušajam pūriņā– tautasdziesmu grāmata
- Slimnīcā izsludināta gripas karantīna
- Konfliktē, klaigā, lamājas, klapē karbonādes u.c. policijas ziņas
- Jēkabs Rumpe uzvarējis «Lauku sētā» un tagad meklē līgavu
- Madlienas pūtēju orķestris kā Ziemassvētku glezna. Recenzija
- Foto kluba «Ziemas stāsti» bibliotēkas Kafijas namiņā
- Pēc ķīniešu horoskopa 2026. gads būs ... gads. Vitas Giles krustvārdi.