Ekrānuzņēmums no video: Dziedātāja Antra Stafecka (no kreisās) un viņas mamma, dziesmu tekstu autore Ilze Mūrniece, bija komunikācijas pasniedzēja un "Radio Skonto" rīta programmas vadītāja Valda Meldera ONKC tiešsaistē organizētā sarunu cikla aizvadītās ceturtdienas viešņas.
* Antra Stafecka un Ilze Mūrniece Ogrei dzimšanas dienā vēl turpināt attīstīties
Februāris ir Ogres pilsētas dzimšanas dienas mēnesis. To sagaidot, Ogres novada Kultūras centrs (ONKC) četrus ceturtdienu vakarus pulksten 19 Facebook lapā un platformā Zoom aicina tiešraidē pievienoties sarunu ciklam "Pilsēta, dzīve un Tu". Otrā sarunu cikla viesi ceturtdien, 11.februārī, bija dziedātāja Antra Stafecka un viņas mamma, dziesmu tekstu autore Ilze Mūrniece. Sarunā ar komunikācijas pasniedzēju un "Radio Skonto" rīta programmas vadītāju Valdi Melderi dāmas atklāja interesantus faktus par sevi, atbildēja uz skatītāju uzdotajiem jautājumiem un priecēja ar smieklu un pozitīvisma devu. 

V.M.: – Vai kādā brīdī abas esat bijušas vienlaikus uz skatuves?

I.M.: – Jā, tas bija pagājušā gada oktobrī, kad notika jauktā kora "Grīva" jubilejas koncerts. Es biju starp kora dziedātājiem, bet Antra kā soliste, dziedāja gan Jāņa Lūsēna, gan mūsu dziesmas, un bijām abas kopā uz skatuves.

V.M.: – Kas ir tās lietas, ko viena no otras gribētu iemācīties?

A.S.: – Nav vienas lietas, es vienmēr uz savu mammu esmu skatījusies kā uz etalonu. Viņa man ir liels iedvesmas avots. Viņa nekad nečīkstēs, nebūs tādas situācijas, ar kuru viņa nespēs tikt galā. Cenšos turēt līdzi, nebūt tik ļoti vājai.

I.M.: – No Antras varbūt varu mācīties uzdrīkstēšanos būt drosmīgai. Viņa zināmā mērā ir veiksminiece, un uzdrīkstēšanās vainagojas ar veiksmes stāstiem. Es esmu tāds mērenāks cilvēks, esmu, kā pati saku, kautrīgs drosminieks.

* Čiks – un viss!

"Bet vēstījums, ka tuvākā laikā vakcinēs arī augsti godājamas personas, gana komisks. Jāpiekrīt komponista Zigmara Liepiņa ironijai: "Beidzot katram būs skaidrs, vai esi augsti godājams, vai ne!" Iestudētās potēšanas fināls tomēr izglābās ar eksprezidenta Valda Zatlera vienkāršajiem vārdiem: "Vienalga, kurš pirmais, kurš pēdējais, galvenais, lai nākam visi, kam jānāk: tikai tā nepieciešamā kolektīvā imunitāte būs sasniedzama," tā rubrikā "Sveicināti!" Andris Upenieks.

* Pabeigta jaunās Ogres ģimnāzijas ēkas un sporta ēkas projektēšana;

* Ogre kandidēs uz Eiropas kultūras galvaspilsētas titulu;

* Recepte: Cepts karstais saldējums. Kāpēc nepamēģināt?

* Covid-19 dēļ pārcelta vēl viena BK "Ogre" spēle;

* Uz Latvijas izlasi izsaukts ogrēnietis Kaspars Bērziņš.

