V.M.: – Vai kādā brīdī abas esat bijušas vienlaikus uz skatuves?
I.M.: – Jā, tas bija pagājušā gada oktobrī, kad notika jauktā kora "Grīva" jubilejas koncerts. Es biju starp kora dziedātājiem, bet Antra kā soliste, dziedāja gan Jāņa Lūsēna, gan mūsu dziesmas, un bijām abas kopā uz skatuves.
V.M.: – Kas ir tās lietas, ko viena no otras gribētu iemācīties?
A.S.: – Nav vienas lietas, es vienmēr uz savu mammu esmu skatījusies kā uz etalonu. Viņa man ir liels iedvesmas avots. Viņa nekad nečīkstēs, nebūs tādas situācijas, ar kuru viņa nespēs tikt galā. Cenšos turēt līdzi, nebūt tik ļoti vājai.
I.M.: – No Antras varbūt varu mācīties uzdrīkstēšanos būt drosmīgai. Viņa zināmā mērā ir veiksminiece, un uzdrīkstēšanās vainagojas ar veiksmes stāstiem. Es esmu tāds mērenāks cilvēks, esmu, kā pati saku, kautrīgs drosminieks.
* Čiks – un viss!
"Bet vēstījums, ka tuvākā laikā vakcinēs arī augsti godājamas personas, gana komisks. Jāpiekrīt komponista Zigmara Liepiņa ironijai: "Beidzot katram būs skaidrs, vai esi augsti godājams, vai ne!" Iestudētās potēšanas fināls tomēr izglābās ar eksprezidenta Valda Zatlera vienkāršajiem vārdiem: "Vienalga, kurš pirmais, kurš pēdējais, galvenais, lai nākam visi, kam jānāk: tikai tā nepieciešamā kolektīvā imunitāte būs sasniedzama," tā rubrikā "Sveicināti!" Andris Upenieks.
* Pabeigta jaunās Ogres ģimnāzijas ēkas un sporta ēkas projektēšana;
* Ogre kandidēs uz Eiropas kultūras galvaspilsētas titulu;
* Recepte: Cepts karstais saldējums. Kāpēc nepamēģināt?
* Covid-19 dēļ pārcelta vēl viena BK "Ogre" spēle;
* Uz Latvijas izlasi izsaukts ogrēnietis Kaspars Bērziņš.
