Laikraksta "Ogres Vēstis Visiem" 16. janvāra numurā
– Novadnieku mitekļos gana silts, par parādiem nevienu neatslēdz
– Pašvaldības policijas darbi un plāni. Saruna ar jauno priekšnieku
– Galvenais ir miers. Ar pārējo tiksim galā. Dainis Širovs par darbu un dzīvi
– Tramps grib Grenlandi, Grenlande negrib Trampu. Liepiņš vēro
– Ja ziemā brauc kā vasarā… Upenieks par braukšanas paradumiem
– Slimnīcā agresīvs pacients, atrodas uz ūdenstilpes ledus u.c. policijas ziņas
– Jēkabs Nākums: biatlonistiem akūti nepieciešama treniņu bāze
– Jaunie florbolisti izcīna medaļas Somijā
– Rudenīgs ceļojums uz kaimiņu novadu. Baldone bez dūņām
– Nākotne bez kristāla bumbas. Reālas prognozes, kas piepildījās vai nepiepildījās
– Saeimas saruniņas. Kas 100 gudrajiem tribīnē un uz mēles
– Pagājušajā nedēļā dzimušo un mirušo novadnieku saraksts