"Uz Tomi braucu, jo šis man kļuvis par sirds darbu, arī "meitenes" kļuvušas ļoti tuvas, mēs visas esam draudzenes, ikdienā viena pie otras ciemojamies. Mūsu ansambļa dalībnieces ir sirds gudras sievietes, katra veiksmīga savā karjerā, ieņem atbildīgus amatus, katra ir personība. Tomes Tautas namā ir kaut kāda īpaša aura, strāvo neizskaidrojams siltums, bet Sarmīte vienkārši ir fantastiska tautas nama vadītāja! Viņa vienmēr mūs sagaida ar tēju, ar kādu gardumu. Šeit mums ir māju sajūta. Tomes dāmu vokālais ansamblis pamazām kļuvis par vienu no labākajiem ansambļiem Latvijā. Ne velti esam vienīgais dāmu ansamblis no Latvijas, kas izvirzīts braucienam uz ansambļu un koru konkursu Klaipēdā šā gada septembrī," stāsta I.Klepere
* Lielvārdē skan zāģi, klaudz cirvji un krīt oši
Izrādes brīnums un lepnums ir Indrānu mātes tēls, ko spēlē ikvienam Latvijas kultūras cilvēkam zināmā ANASTASIJA NERETNIECE, to viņa dara saskanīgā tandēmā ar Indrānu tēvu, ko izcili atveido KĀRLIS PUMPURIŅŠ, kuram tieši šodien astoņdesmitā dzimšanas diena. Abas lomas smagas, Kārļa baltais linu krekls slapjš no sviedriem.
* Uzsāk vienotas Ogres novada būvvaldes izveidi;
* Ķegumā asinis ziedojuši 38 donori;
* Ogres zemessargi: piedalās gan ekstrēmā pārbaudījumā, gan arī iznīcina sprādzienbīstamus priekšmetus;
* Biedrība "Labizjūta" – Meņgeles "Stiebriņu" saimnieku prieka darbs
Kopš pagājušā gada pavasara Meņģeles pagasta īpašumā "Stiebriņi" valda mākslas gars. Būtībā šis gars tur valdījis jau krietnu laiku, bet tagad uzņēmīgie īpašuma saimnieki Daiga un Andris Ekloni, kā arī Astra Mieze nolēmuši tajā dalīties arī ar citiem, izveidojot biedrību "Labizjūta".
* Balkānu faktors ogrēniešu mērcē
"Raftings. Šoreiz ne tas, kuru par naudu var nopirkt visas pasaules kalnu kūrortos un izbaudīt šūpošanos krācēs sajūsmas kliedzienu un baiļu spiedzienu pavadījumā. Eiropas valstīs raftings tiek attīstīts kā pirmās nepieciešamības sporta veids pavisam triviāla iemesla dēļ. Ekoloģiskais līdzsvars sen izjaukts – izcirsti meži, nomeliorēti līdzenumi – un, tiklīdz kalnos (bet to Eiropā netrūkst) nolīst lietus, tā pusi valsts, bet citreiz pusi Eiropas, pārņem plūdi. Lai izdzīvotu, tiek attīstīti visi ūdenssporta veidi. Sevišķi par krāčūdens lietpratējiem ir droši: izglābsies paši, un izglābs citus," tā Gundars Patmalnieks.
