Laikraksta "Ogres Vēstis Visiem" 16.marta numurā:

Laikraksta "Ogres Vēstis Visiem" 16.marta numurā:
Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis ir gandarīts par bijušās sanatorijas "Ogre" Lielās zāles restaurācijas augsto novērtējumu konkursā "Latvijas Būvniecības gada balva 2020".Foto no buvniekupadome.lv arhīva
Laikraksta "Ogres Vēstis Visiem" 16.marta numurā:

* Izcilāko būvju skaitā arī atjaunotās Ogres sanatorijas Lielā zāle;

* Ar Covid – 19 inficēts pasažieris braucis sabiedriskajā transportā Ogres novadā;
* Ikšķiles un Tīnūžu pievienošana Ogres novadam atbilst Satversmei;
* Iestājoties labvēlīgiem laika apstākļiem, daudzviet Ogrē ar jaunu sparu atsāksies būvdarbi;
* Ja pieteikumu skaits vakcinēties ir liels, var piedāvāt vakcīnu saņemt citā tuvākajā pilsētā
"Dzīvoju Ciemupē. Pieteicos vakcīnai, norādot, ka vēlos saņemt to Ogrē. Diemžēl saņēmu uzaicinājumu doties vakcinēties Salaspilī, kas ir kaimiņu novads. Cilvēkiem gados nereti ir grūti tikt pat līdz Ogrei, nemaz nerunājot par Salaspili. Iepriekš ziņoja, ka vakcināciju nodrošinās pēc iespējas tuvāk dzīves vietai, vai tiešām Salaspils ir tuvākā vieta Ciemupei, kur iespējams saņemt vakcīnu?" jautā ciemupiete.
Vairāk – jaunajā "OVV".
* Arī šopavasar pārregulēsim pulksteņus;
* Ogrēnieši Šūmākers un Sprukule laimē pa 2100 eiro;
* Plāno veikt iepirkumus šogad veicamajiem darbiem Ogres daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās;
* Bērnu rotaļu laukumos jāievēro drošības prasības – bīstamās iekārtas tiks demontētas!
* Ogres un Ikšķiles meiteņu komandām zaudējumi LSBL;
* BK "Ogre" trenerim uzticēts vadīt Latvijas U19 vīriešu izlasi.

