Aizvadītajā sestdienā, 14.augustā, atsaucoties Taurupes dzelzceļa stacijas saimnieka Andra Pētersona aicinājumam, draugi, paziņas, tuvākās apkārtnes iedzīvotāji un citi labas gribas cilvēki piedalījās Taurupes dzelzceļa stacijas ēkas un apkārtnes sakopšanas darbos. Šajā dienā atklāta arī stacijas nosaukuma plāksne, kas izgatavota par Ogres novada pašvaldības ikgadējā sabiedrības iniciatīvu atbalsta projektu konkursā "Veidojam vidi ap mums Ogres novadā" iegūtajiem līdzekļiem, realizējot projektu Taurupes stacija – vieta labām domām".
Talkas noslēgumā, kopīgi baudot uz ugunskura pagatavoto zupu, talcinieki varēja ērti apsēsties uz trim soliņiem, kas, tāpat kā atkritumu urna, iegādāti par šā projekta līdzekļiem. Šobrīd tie atrodas stacijas ēkā un tiek izmantoti dažādu šeit notiekošo pasākumu laikā, bet pēc remonta pabeigšanas būs novietoti stacijas uzgaidāmajā zālē vai nojumē un ikvienam šeit būs iespēja pasēdēt un padomāt, gaidot savu dzīves vilcienu.
Vairāk lasiet jaunajā "OVV"!
* Ogrē – Garšu festivāls un svētku tirdziņš;
* Izveidota Ogres novada pašvaldības administratīvā komisija un dzīvokļu komisija;
* Ogres pilsētas svētkos – ekskursija "Jaunogres vasarnieki";
* Sanatoriju OGRE piepildīs dažādu gadsimtu mūzika;
* Piešķir ūdenim garšu: veselīgas receptes
"Latvijas vasara mūs lutina ar vairākām dabas veltēm, kas lieliski noder kā piedevas ūdenim. Vienlaikus, lai iegūtu neparastākas garšu kombinācijas, var izmantot arī tropiskos augļus".
Jaunajā "OVV" – receptes gan klasikas cienītājiem, gan gardēžiem.
* Speciāli konteineri dzīvnieku ekskrementu savākšanai un nodeva par mājas (istabas) dzīvniekiem;
* Sports: SK "Ogre" komanda – Latvijas autokrosa čempionāta līdere; Ogres peldētājiem lieliski panākumi Rēzeknes čempionātā;"Ogres BS meitenes piedalās nometnē "Basketbola prieks"!
