Ceturtdiena, 09.10.2025 23:26
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 23:26
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 16. decembris, 2021 17:06

Laikraksta "Ogres Vēstis Visiem" 17.decembra numurā:

Laikraksta "Ogres Vēstis Visiem" 17.decembra numurā:
"Zelta sietiņa" audzēkņi un audzinātājas sūta sirsnīgus sveicienus Ogres slimnīcas mazajiem apmeklētājiem. Foto no Ogres slimnīcas arhīva
Ceturtdiena, 16. decembris, 2021 17:06

Laikraksta "Ogres Vēstis Visiem" 17.decembra numurā:

* "Zelta sietiņa" audzēkņi Ogres slimnīcas mazajiem pacientiem dāvā trīs "Drosmes kastes"Otrdien, 15.decembrī, pirmsskolas izglītības iestādē "Zelta sietiņš" viesojās SIA "Ogres rajona slimnīca" vadība kopā ar bērnu draugu Lāci, lai pateiktos bērnudārza audzēkņiem, viņu vecākiem un PII vadībai par sarūpēto pārsteigumu – "Drosmes kastēm" ar saziedotām spēļu mantiņām tiem bērniem, kuri apmeklē Ogres slimnīcas ambulatoro nodaļu un ir drosmīgi, saņemot dažādas medicīniskās manipulācijas. Vairāk – jaunajā "OVV".

* Fotomirkļi: Ogres novada lauku ļaudis izgaismo Ziemassvētkus;
* Tieslietu ministrija atvainojas Ogres mēram Helmanim par nepamatotu saukšanu pie kriminālatbildības
"Šī atvainošanās ir vienīgi par sagādātajām neērtībām, ciešanām un pārdzīvojumiem, nevis par pašu nepamatoto un prettiesisko kriminālprocesu un tā ietvaros veiktajām darbībām. Un, ņemot vērā tajā lietoto vārdu nozīmi kriminālprocesuālajā izpratnē, atvainošanās aptver vienīgi kriminālprocesa pirmstiesas stadiju – turēšanu aizdomās un saukšanu pie kriminālatbildības, taču lietas būtība ir vairāk nekā deviņus gadus ilgajā tiesvedībā! Tajā, kā gadu no gada sēdi pēc sēdes man nācās uzklausīt pilnībā izdomātas apsūdzības, neizprotamus un, manā vērtējumā, ietekmētus/apmaksātus tieslietu sistēmas pārstāvju secinājumus un lēmumus.
Līdzīgi kā atkarīgajam, kuram smagi vai pat neiespējami nāk atzīšanās sev un apkārtējiem, ka problēma ir un tā jārisina, arī Tieslietu ministrijai šajā gadījumā nav izdevies godīgi paraudzīties īstenībai acīs! Īstenība ir tāda, ka zemāko instanču tiesas pieņem nekvalitatīvus, nepamatotus un nezināmā motivācijā balstītus lēmumus. Īstenība ir, ka vainas atzīšanai pietiek ar nereāliem pierādījumiem, ka sodu var noteikt tādu, kas par attiecīgu nodarījumu pat nav paredzēts likumos!" uzskata E.Helmanis.
Vairāk – jaunajā "OVV".


* Piedalies konkursā un uzdāvini sev Ziemassvētku prieku!
* Ogre izrādās ļoti veiksmīga aizkrauklietei Regīnai!
* Ogres slimnīcā darbu uzsācis ķirurgs – proktologs Viktors Borošenko
Ogres slimnīcā jau divus mēnešus kā atbildīgais dežūrējošais ķirurgs strādā Viktors Borošenko, kuram medicīnā ir jau vairāk nekā 30 gadu pieredze. Kā vispārējais ķirurgs un ķirurgs – proktologs viņš turpmāk divas reizes mēnesī pacientus pieņems arī ambulatori.
Vairāk – jaunajā "OVV".


* Sports: Matīss Gržibovskis nominēts "Gada balvai vieglatlētikā"; BK "Ogre" uzvara Tallinas komandu "Kalev"; turpinās Ogres novada čempionāts basketbolā.


Laikrakstu "Ogres Vēstis Visiem" pērciet preses tirdzniecības vietās vai abonējiet! Pasūtot "OVV" kopā ar "Laimīgo Programmu" – izdevīgāk!

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?