* Fotomirkļi: Ogres novada lauku ļaudis izgaismo Ziemassvētkus;
* Tieslietu ministrija atvainojas Ogres mēram Helmanim par nepamatotu saukšanu pie kriminālatbildības
"Šī atvainošanās ir vienīgi par sagādātajām neērtībām, ciešanām un pārdzīvojumiem, nevis par pašu nepamatoto un prettiesisko kriminālprocesu un tā ietvaros veiktajām darbībām. Un, ņemot vērā tajā lietoto vārdu nozīmi kriminālprocesuālajā izpratnē, atvainošanās aptver vienīgi kriminālprocesa pirmstiesas stadiju – turēšanu aizdomās un saukšanu pie kriminālatbildības, taču lietas būtība ir vairāk nekā deviņus gadus ilgajā tiesvedībā! Tajā, kā gadu no gada sēdi pēc sēdes man nācās uzklausīt pilnībā izdomātas apsūdzības, neizprotamus un, manā vērtējumā, ietekmētus/apmaksātus tieslietu sistēmas pārstāvju secinājumus un lēmumus.
Līdzīgi kā atkarīgajam, kuram smagi vai pat neiespējami nāk atzīšanās sev un apkārtējiem, ka problēma ir un tā jārisina, arī Tieslietu ministrijai šajā gadījumā nav izdevies godīgi paraudzīties īstenībai acīs! Īstenība ir tāda, ka zemāko instanču tiesas pieņem nekvalitatīvus, nepamatotus un nezināmā motivācijā balstītus lēmumus. Īstenība ir, ka vainas atzīšanai pietiek ar nereāliem pierādījumiem, ka sodu var noteikt tādu, kas par attiecīgu nodarījumu pat nav paredzēts likumos!" uzskata E.Helmanis.
* Piedalies konkursā un uzdāvini sev Ziemassvētku prieku!
* Ogre izrādās ļoti veiksmīga aizkrauklietei Regīnai!
* Ogres slimnīcā darbu uzsācis ķirurgs – proktologs Viktors Borošenko
Ogres slimnīcā jau divus mēnešus kā atbildīgais dežūrējošais ķirurgs strādā Viktors Borošenko, kuram medicīnā ir jau vairāk nekā 30 gadu pieredze. Kā vispārējais ķirurgs un ķirurgs – proktologs viņš turpmāk divas reizes mēnesī pacientus pieņems arī ambulatori.
* Sports: Matīss Gržibovskis nominēts "Gada balvai vieglatlētikā"; BK "Ogre" uzvara Tallinas komandu "Kalev"; turpinās Ogres novada čempionāts basketbolā.
