Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 17. februāra numurā

-Birzgales iedzīvotāji spriež par suņiem, mājokļiem un vēju
-Vaicājam ielās – kā rit dzīve jūsu novadā?
-Izsludināts pašvaldības līdzdalības projektu konkurss. Kā sadalīs naudu
-Ceļa norādes uz Moskvu aizvāks šogad
-Vai gaišāku nākotni lemsim? Upenieks par Hermaņa politikas projektu
-Kā kultūrists Raginskis sabojāja Olimpisko spēļu atklāšanas ceremoniju
-Kā redakcija Jāni Čubaru uzdeva par Ati Ieviņu un otrādi
-Daba mainās acu priekšā. Vairāk mežu, jaunas augu un dzīvnieku sugas
-Citiem pie sienas bija rokzvaigznes, man – Ferencs Lists. Vestards Šimkus
-Ķegumā pilnā sparā top mūzikls «Tobāgo»
-Audžudēls uzvedas agresīvi, paziņa atsakās doties projām u.c. policijas ziņas
-Lielā uzbudinājumā nevaldāmi skriet, plosīties... Vitas Giles krustvārdi.

