Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 17. jūlija numurā
-Ar Ogres novadu saistīto Saeimas deputātu kandidātu apskats
-Vaicājam ielās, kāpēc cilvēki neuzticas politiskajām partijām
-Stunda, lai pateiktu jā kafejnīcai domes ārkārtas sēdē
-Esmu gatava braukt mājās! Reemigrantes Gunitas Šimaņskas stāsts
-Olimpiskā komiteja atcēlusi ierobežojumus krievijai. Liepiņš vēro
-Upenieks apcer konfliktu ap Maestro Paula koncertu
-Ieklīst lapsa, ieklīst suns. Nozog alkoholu, nozog somu. Policijas ziņas
-Dzērājšoferim – probācija un 4000 eiro sods
-Sievieti tiesās par paziņas slepkavību Ogrē
-Ikšķilē notiks pasaules kausa posms skrituļslalomā
-Norisināsies divi kultūrizglītojoši vasaras velobraucieni
-Rakstnieces Mārītes Tabitas Kalniņas «Nejaucēni» pretendē uz Baltvilka balvu
-Literāri radošās biedrības SIRDSDOMA dzejas deva vasaras viducī
-Saeimas saruniņas. Kas 100 gudrajiem tribīnē un uz mēles
-Iz pagājības. Latvijā ar tuberkulozi mirst apmēram 5000 cilvēku gadā
-Aizvadītajā nedēļā dzimušo un mirušo novadnieku saraksts