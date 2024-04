Laikraksta "Ogres Vēstis Visiem" 17.jūnija numurā: ogrenet.lv

* Jelizaveta Kanaļuka: "No rīta pamosties, esi dzīvs un paldies Dievam!"SIA "Ogres rajona slimnīca" Rentgena kabinetā apmeklētājus sagaida smaidīga, izdarīga un laipna rentgena laboranta asistente, kura skaidrā latviešu valodā aicina noģērbties, tad doties pie rentgena aparāta, ieelpot un aizturēt elpu. Kad izmeklējums jau gandrīz galā, pacienti pārsteigti pamana – pie mediķes krūtīm piespraustā vizītkarte vēsta – esmu ukrainiete! Tā ir Jelizaveta Kanaļuka, kura, bēgot no kara plosītās Ukrainas, kopā ar ģimeni patvērumu radusi Ogrē, to iemīlot no pirmā acu skatiena, bet sirds asiņo, pārdzīvojot notiekošo dzimtajā Doņeckā un Mariopolē, kur aizvadīti pēdējie gadi. Vairāk – jaunajā "OVV" Dzintras Dzenes rakstā.