* Pateicoties "Svilpastēm", par Ogri tagad zina arī Argentīnā!
Novembra sākumā Ogres novada Kultūras centra bērnu vokālās studijas "Svilpates" dalībniekus sasniedza priecīga ziņa – 5.novembrī Argentīnas galvaspilsētā Buenosairesā notikušajā neklātienes videoklipu konkursā "ARGENTINE GATHERING" pašmāju vokālā ansambļa iesūtītie video klipi ir pamanīti, novērtēti un pat vēl vairāk – "Svilpastes" šajā konkursā ieguvušas pirmo vietu!
* Visā Ogres novadā no nākamā gada būs vienota kartība NĪN atvieglojumu noteikšanā;
* Deputāts Martinsons lobē tikai ikšķiliešu un tīnūžnieku intereses
11.novembrī notikušajā Ogres novada pašvaldības domes sēdē izcēlās deputāts Mariss Martinsons, kurš pat bija rakstveidā sagatavojis priekšlikumu par nodokļa atlaides 50% apmērā piemērošanu nekustamajiem īpašumiem. Interesantākais viņa priekšlikumā bija tas, ka deputāts Martinsons, kuram būtu jārūpējas par visa Ogres novada iedzīvotāju labklājību, šo atlaidi bija paredzējis tikai divu administratīvo teritoriju nekustamo īpašumu īpašniekiem – Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta.
* Andris Upenieks: Patriotisms nav iestudējams
Ne reizi vien gribējies visiem prezidentiem, premjeriem lūgt, lai runas ir īsas un īstas. Bet vēl labāk, ja to vietā vadoņi aicinātu tikai iedegt svecīti logā un paklusēt – par Tēvzemi, kurai atkal grūti laiki. Un kā šajos valsts svētkos – arī citugad atteikties no salūtiem, kuriem ar patriotisma jēgu gandrīz, gandrīz nav nekāda sakara.
* Ilga Marta Linkuma: "Jādzīvo ar saprātu un cerībām uz nākotni"
"Avīzes lasīšanu sāku ar mirušo sarakstu, un, ja tajā neredzu savējos, saku, paldies Dievam! Nav neviena mēneša, kur tajā saulē neaizietu vismaz viens mūsu biedrības biedrs. Cilvēki slimo vairāk, vientulība dara trakas lietas. Daudzi nonāk pansionātā, viņi tur ir siltumā un pieskatīti, bet ir tādi, kuri tagad ir vieni četrās sienās. Ik mēnesi atvadīties no kāda labi zināma un mīļa cilvēka ir neizsakāmi smagi. Daļu no viņiem, ja tā var teikt, nopļāvis Covids, bet varēja būt citādi, ja vien šie cilvēki vakcinētos. Cik vien spēju, aicinu visus mūsu biedrus vakcinēties. Reizēm apskrienas dūša, kad cilvēki bravūrīgi paziņo, ka nevakcinēsies, un liek vakcinētājiem justies vainīgiem par šo situāciju. Mēs katrs dzīvojam un domājam par sevi. Diemžēl nevakcinētajiem tas viss reizēm beidzas ar kapu kalniņu. Mums visiem ir savas kaites, bet šī slimība reizēm visu paātrina. Cilvēki ir ļoti sabijušies, zvana, bet es neesmu ne terapeits, ne psihologs, šobrīd varu tikai uzklausīt," nopūšas I.M.Linkuma.
* Pašvaldībā: Ķegumā īsteno projektu "Starppaaudžu satikšanās vieta"; Ogresgalā turpinās ielu labiekārtošana un noslēgušies PII "Ābelīte" labiekārtošanas darbi; Lemj par apgaismojuma izbūvi vairākās Ikšķiles ielās; Piešķir papildu finansējumu ģimenes ārstu prakšu attīstības projektam Lielvārdē.
* Ikšķilē un Tīnūžos avarē automašīnas;
* Sports: BK "Ogre" pieveic Mazura vadīto "Tartu Ülikool"; ikšķilietim Ģēģerim pirmais gols Latvijas izlases rindās!
