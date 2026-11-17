Otrdiena, 17. novembris, 2026 08:21
Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 17. novembra numurā
-Uzņēmējdarbības rēbuss. Kā izmantot Ogres novada potenciālu
-Vaicājam novada uzņēmējiem, kāds viņiem izvērties šis gads
-Mirklis, kad dzima valsts. Kas un kā notika 1918. gada 18. novembrī
-Elīzas dāvana Ķeipenei un Latvijai – bronza jaunatnes olimpiādē
-Ātri un bez žēlastības. Pašvaldības domes ārkārtas sēdes apskats
-Ai nabadzība, nabadzība... Liepiņš vēro, kā Kulbergs griezīs
-Zaļais kurss. Kūdras nozare meklē jaunus attīstības virzienus