Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 17. oktobra numurā

OVV
Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 17. oktobra numurā
Foto: OVV
Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 17. oktobra numurā

OVV

- Slimnīcas biomedicīnas laborante Ina Cīrule saņēmusi «Zelta mikroskopu»
- Satiksmes negadījumos šogad 111 izglābti, 91 miris
- Kāda ir cilvēku gatavība sniegt pirmo palīdzību
- Līdz ar rudens sezonu, līdzīgi kā vīrusi, aktivizējas arī krāpnieki
- Ogresgalā suns svešā īpašumā nokodis vistas. Policijas ziņas
- Širovs pret Rožānu vēršas policijā: par meliem būs jāatbild
- Kas ir enerģijas vampīri, un kā neļaut tiem sevi iztukšot
- Upenieks apcer patriotismu un pēdējo patvērumu neliešiem
- Intas Brokānes-Vilcānes eņģeļa pieskāriens kāzu kleitu kolekcijā
- Tekstildizaineres Ilzes Baltrukas pirmā personālizstāde «Tekstila stāsti»
- Purvīša dzimtas mājās paziņoti Jauno mākslinieku balvas laureāti
- Stadiona sagatavošanā jāiegulda daudz darba. Saruna ar Paulu Biruli
- Gaidāms turnīrs šaha cienītājiem «Ikšķiles šaha rudens 2025»
- Kā ogrēniešiem un pļaviņiešiem jārīkojas ar izceļojošo vāciešu dzīvokļiem
- Saeimas saruniņas. Kas 100 gudrajiem tribīnē un uz mēles
- Vitas Giles krustvārdi

