Noslēgumam tuvojas mūspuses gargabalnieku iecienītais skrējienu seriāls "Apkārt Zilajiem kalniem". No plānotajām 16 kārtām notikušas jau 12, tostarp arī Kalna skrējiens.
* Ogres slimnīcas jaunums – Miofunkcionālā terapija bērniem
Rudens SIA "Ogres rajona slimnīca" sācies ar vairākiem jauninājumiem. Viens no tiem – Miofunkcionālā terapija (MFT), kas jau no oktobra Ogres slimnīcas Zobārstniecības nodaļā būs pieejama bērniem, sākot no trīs gadu vecuma. MFT ir efektīvs veids, kā novērst daudzas problēmas, pirms tās par tādām kļuvušas.
MFT Ogres slimnīcas Zobārstniecības nodaļā nodrošinās zobu higiēniste, miofunkcionālā terapeite Luīze Kandere, kura šo terapiju apguvusi Latvijā pirmajā Miofunkcionālās terapijas klīnikā un Ogres novadā šobrīd ir vienīgā speciāliste, kas var sniegt šo terapiju.
* Jubilejā izdota grāmata par Zemessardzes 54.kaujas atbalsta bataljona vēsturi un karavīriem;
* Andris Upenieks: Runa vairāk par mums vai dāņiem?
Kopsakarā īsti vietā Valda Zatlera sacītais: "Es tiešām vairs neuztraucos par tiem, kas nevakcinējas un klaji to pauž. Lai viņi tur paliek! Ja sabiedrība nevar sekot pašas sabiedrības likumiem, tad daba pati šajā gadījumā visu ātri nokārtos."
* Veiks auditu vairākos Lielvārdes būvobjektos;
* SIA "Ogres Namsaimnieks": Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās pabeigtas tehniskās ekspertīzes;
* Laba ideja: spēles dabā
Mācību gada sākumā taurupieši rīkoja spēļu atklāšanas dienu, kur ikviens skolēns varēja izmēģināt visas spēles. Pašreiz skolēni tās izmanto arī sporta stundās, gaidot pēc stundām autobusu, bet vakaros un brīvdienās, atpūšoties kopā ar ģimenēm.
* Lietišķās mākslas studijas "Tīna" meistares sniedz otro elpu senajiem krēsliem;
* 25.septembrī Rembatē – “Dārzeņu festivāls”;
* Līdz 12.novembrim – bezmaksas juridiskās telefonkonsultācijas;
* "Kas kustīgs, tas lustīgs"
Ķeguma senioru kopas pārstāvji saņēma uzaicinājumu no Meņģeles senioriem piedalīties sacensībās "Kas kustīgs, tas lustīgs".
* Florbols: Komandu "Lielvārde" un "Metēji/Ogre" duelis;
* Basketbols: Kaspara Bērziņa "Lietkabelis" izcīna Sargūna kausu. BK "Ogre" abās spēlēs Lietuvā piedzīvo zaudējumus.
