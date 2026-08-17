Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 18. augusta numurā
-Ir pienācis laiks teikt JĀ vārdu. Kāzu vasara Ogres novadā
-Rudenī gaidāma pensiju indeksācija. Skaidrojums
-Karš Ukrainā maina Kremļa akcentus. Ko saprot un ko nesaprot krievi
-Liepiņš vēro, kā valdība kārtējo reizi kāpj uz airBaltic izliktā grābekļa
-Kūdra arī nākotnē būs stratēģiski nozīmīgs resurss. Situācija nozarē
-Par vardarbīgu laupīšanu Ķegumā piespriež probācijas uzraudzību
-Pārim pēc karsta strīda salds miegs u.c. policijas ziņas
-Suņu saimniekiem rūpīgāk jāuzrauga savi draugi
-Tīnūžos nekontrolēti vairojas kaķi
-Ogres jaunās mākslinieces simpozijā «Smilšu rausis» uzbūvē laivu
-Spēļu kārts ar sievietes attēlu... Vitas Giles krustvārdi