Ogres sākumskolas, kura tiks pārveidota par pamatskolu un pārdēvēta par Ogres Centra pamatskolu, iekšējā reorganizācija pabeidzama ne vēlāk kā šā gada 24.augustā. Foto no Ogres sākumskolas arhīva.
* Ogres sākumskolu plāno pārveidot par pamatskoluI.Grigorjevs norāda, ka uz šo reorganizāciju jāraugās kopējā izglītības jomas pārveides kontekstā. Proti, iecerēts, ka 2025.gadā vispārējo izglītības sistēmu Ogrē bez pirmsskolām veidos piecas izglītības iestādes – OVĢ, Ogres tehnikums, Ogres Centra pamatskola (pašreizējā Ogres sākumskola), Ogres Kalna pamatskola (līdzšinējā Ogres 1.vidusskola) un Jaunogres pamatskola. Iecerēts, ka nākamajā mācību gadā Ogres sākumskolā uzņems 7.klašu audzēkņus, 2023./2024.mācību gadā – 7. un 8.klašu audzēkņus, bet 2024./2025.mācību gadā jau būs 7. līdz 9.klašu audzēkņi. Attiecīgi OVĢ saruks pamatskolu klases un 2024./2025.mācību gadā to vispār vairs nebūs.

