* Valdība atbalsta pakāpenisku drošības pasākumu mazināšanu
Vairāk lasiet par šādiem tematiem: Nodarbinātajiem vairs nevajadzēs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu; Atvērs slēgtās nozares; Atsevišķu pakalpojumu saņemšanai tomēr vajadzēs Covid – 19 sertifikātu; Uz jebkuru veikalu – bez sertifikāta!
* Andris Upenieks: Īstenībai pa virsu
Datumi pārbīdās politiski, nevis medicīniski. Turklāt koalīcija vienojusies pēc 1.aprīļa no sertifikātiem atteikties pavisam. Kur paliek skandētā paļāvība uz valdības lēmumiem? Un kad šī brīvlaišanas steiga notiek? Dienā, kad inficēšanās (11 105!) un aplipšanas (46,3% no testētajiem!) rādītāji pacēlušies baisos augstumos! Notikumiem vēl lielāku skepsi nepiešķir finanšu Reira ministra vārdi, ka parādzīmes par 2 miljardiem sadrukātas un ballīte beigusies?
* Ielu intervija: ko domājam par kovida ierobežojumu atcelšanu?
* Slēdz vakcinācijas punktu t/c "Ogres Prestižs";
* Nākamnedēļ sāks izmaksāt atbalstu ģimenēm un pensionāriem;
* Pret mežu piemēslotājiem izmanto modernās tehnoloģijas
Atšķirībā no jau iepriekš uzstādītajiem vairākiem desmitiem videonovērošanas kameru, kas arī labi pildot savas funkcijas, jaunajai sistēmai esot vairākas priekšrocības. Proti, tā darbojas tiešsaistē, ir savienota ar apsardzes sistēmu, spēj reaģēt uz signālu, saglabā ierakstus arhīvā, tai ir arī citas tehnoloģiskās priekšrocības.
* Ielu un ceļu uzturēšana: kur vērsties, ja esam neapmierināti?
* Ogres teātris aicina uz atvērto mēģinājumu jauniestudējumam "Olivers";
* Sports: Mūsu orientieristiem 33 medaļas Latvijas čempionātā; BK “Ogre” uzvar pērnaviešus un nostiprinās 6.vietā; "Lielvārdei" astoņu uzvaru sērija, "FK Metēji/Ogre" uzvar Saulkrastos.
