"Var tikai minēt, kā jutās tie skatītāji, kas pie šī pieminekļa likuši svecītes saviem izsūtītajiem radiem, ģimenes locekļiem, draugiem, kas palika Sibīrijas plašumos. Domāju, viņi būtu pelnījuši atvainošanos!" tā Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis.
* Gunāra Astras pieminekli "Nebaidies!" atklās 20.janvārī Rīgā, pretim tiesas ēkai;
* Andris Upenieks: Barikāžu skarbais fenomens;
* "OVV" "Ielu intervijā" noskaidro: Kas jums nāk prātā vispirms, domājot par barikāžu laiku?
* Valmieras teātris ar izrādi "Nākošpavasar" viesosies Ogrē;
* Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšana noris gausi
Mājsaimniecībās, kur ir iespēja pieslēgties pilsētas centrālajiem tīkliem, tas obligāti būs jāizdara līdz 2023.gada decembrim. Ogrē šāda iespēja ir 84 procentiem saimniecību. Pieslēgumu skaits ik gadu aug. Tas esot skaidrojams gan ar asenizācijas pakalpojumu cenu pieaugumu, gan arī ūdens kvalitāti.
* Ogres slimnīca strādā ierastā režīmā
Ogres slimnīcas darbinieki, atbilstoši pieprasījumam, turpina iedzīvotāju vakcināciju, kas slimnīcas telpās notiek ceturtdienās un piektdienās pēc iepriekšēja pieraksta. Aizvadītajā nedēļā kopumā vakcinēti 158 iedzīvotāji. 12 no viņiem saņēmuši pirmo, trīs – otro, bet 143 – balstvakcināciju.
* SIA "Ogres Namsaimnieks" siltumenerģijas tarifs – viens no zemākajiem valstī;
* SIA "Malevss" Tīnūžu pagastā būvēs jaunu siera ražotni;
* Ķiploks – ļoti efektīvs tautas medicīnas līdzeklis;
* Ogres NSC lepojas ar saviem orientieristiem;
* "Ogres Vilki" izcīna divas uzvaras.
