Ogres Vēstures un mākslas muzejā (OVMM) apskatāmas divas izstādes par Meņģeli un meņģeliešiem. Viena no tām – meņģelietes, fotogrāfes Vijas Linkas foto izstāde "Meņģele baltā, zaļā un zeltainā", bet otra izstāde ir par Meņģeles vēsturi un šīs vietas personībām laika lokos. Tajā atrodami vairāki unikāli materiāli, kas iegūti gan OVMM speciālistu ekspedīcijas laikā uz Meņģeli, gan arī uzieti Latvijas valsts vēstures arhīvā.
OVMM direktore Evija Smiltniece stāsta, ka muzeja darbinieki 2019.gadā rudenī bija devušies vairākās ekspedīcijās uz Meņģeli un to laikā savāktie materiāli tagad skatāmi izzinošajā izstādē "Meņģele un meņģelieši".
*Spēkā stājušies vairāki Covid – 19 ierobežojumu atvieglojumi;
* Domāju tā: Vai cerīga vasariņa gādās cerīgu ziemu?
"Pavisam negribas sabojāt omu ar to, ka uz īstu vasaru, kāda tā bija pirms pandēmijas, vēl īsti cerēt nevaram. Bet jāpriecājas, ka ziemā izkaltie vakcinācijas rati ripo un vēl lieliskāk būtu, ja šajos ratos spētu salēkt visi – i pārliecinātie, i bažīgie, i skeptiskie, i pagalam sazvērnieciskie, i (atvainojiet!) arī pagalam dumjie..." tā Andris Upenieks.
* Ogrē, Ikšķilē, Ķegumā un Lielvārdē, Vasaras saulgriežus gaidot, – gadatirgi!
* Birzgalē atklāj piemiņas plāksni represētajiem;
* Ogres novada personības: Ogres pilsētas domnieks, Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris Jānis Sniedze
"Ogrēniešu atmiņās Jānis Sniedze saglabājies kā drosmīgs, aizrautīgs vīrs ar staltu stāju. Arī kā straujas dabas cilvēks ar asu mēli, kurš mīl jokus. Ogres stacijas priekšnieku Pudānu viņš nosaucis par "čangalu", pilsētas galvu Marsonu – par "čigānu", par ko nācies maksāt soda naudu. Vienam no saviem zirgiem devis vārdu Marsons. Daudzi atceras atgadījumu, kā J.Sniedze saderējis, ka varot iejāt krogā ar zirgu, un to arī izdarījis, vēl piebilstot: "Lai viņam dodot bonbongas, bet zirgam desu."
