Aizvadītajā sestdienā, 15.maijā, viesojoties Ogrē, zemkopības ministrs Kaspars Gerhards kopā ar Ogres novada pašvaldības pārstāvjiem un vadību apmeklēja bijušo sūkņu staciju Rīgas ielā 45, kuru plānots pārveidot par jaunu tūrisma un izziņas infrastruktūras objektu.
Klātesošajiem bija iespēja noklausīties pašvaldības organizētā metu konkursa "Ogres vārti" – attīstības priekšlikumi" 1.vietas ieguvēju – pilnsabiedrības “ZGT” arhitektu Viktora Zarakovska un Antona Gondas stāstījumu (nepiedalījās šī projekta vadītājs Andris Tomsons) kā šo vietu padarīt par Ogres reprezentācijas vietu, kas simbolizētu Ogri kā modernu un inovatīvu pilsētu.
Vairāk lasiet jaunajā "OVV".
* Aizsargmols (straumvirze) pie Ogres upes ietekas Daugavā kļūst par iecienītu pastaigu maršrutu
Ogrēniešiem un pilsētas viesiem radusies jauna pastaigu un cita veida aktīvās atpūtas iespēja, ko daudzi aizvadītajās brīvdienās jau paguva novērtēt. Sestdien, 15.maijā, klātesot Ogres novada pašvaldības darbiniekiem un vadībai, kā arī zemkopības ministram Kasparam Gerhardam, atklāts aizargmols (straumvirze) pie Ogres upes ietekas Daugavā, kura būvniecību uzsāka pirms trim gadiem. Aizsargmola (straumvirzes) galvenā funkcija ir mazināt plūdu riskus, taču, izbūvējot dambi, ir iegūta labiekārtota teritorija pie Daugavas, ko iespējams izmantot dažādām aktivitātēm.
Vairāk – 18.maija "OVV".
* Kuri dievnami saņems atbalstu konkursā "Sakrālā mantojuma celtņu saglabāšana Ogres novadā"?
* 22. maijā Ogrē – Pavasara tirdziņš;
* Ritvars Raits turpina iepazīstināt ar mūsu novadu deputātu deklarācijām;
* Recepte: Gardā rabarberu kūka;
* Sports: HK "Ogre" izcīna trīs uzvaras un iekļūst finālā; ikšķilietis Patriks Gailums uzvar J.Lūša kausa izcīņā; bronzas sērija starp "Ogri" un "Liepāju" vēl nav atsākusies; LBL individuālās balvas Dārgajam un Laganovskim.
