* Andris Upenieks: Kā uzņemam, kā pieņemsim?
Ja piebilstam, ka centram sestdienās un svētdienās brīvdienas, tad uz āru laužas jautājums: "Vai karam arī ir brīvdienas?” Tikmēr Rīgas domes “dienesti" raportē, ka otru centru atvērs nākamnedēļ. Brīnums, ka ne nākamgad!
* Arī Ikšķilē top maskēšanās tīkli Ukrainas aizstāvju vajadzībām
"Solidarizējoties ar Ukrainas "māsām", kuras pina maskēšanās tīklus Ukrainā, aizsākta tīklu pīšanas kustība Latvijā, ko nosauca "Elīzas" vārdā. Nosaukums "Elīzas" simbolizē Elīzu no pasakas "Meža gulbji", kur Elīza pina nātru kreklus saviem brāļiem, lai viņus glābtu. Sākot darboties, konsultējāmies ar tērpu mākslinieci, kura savukārt padomu prasīja Zemessardzes un Latvijas armijas pārstāvjiem, jo tīklu pīšanā ir svarīgas nianses, kas jāievēro. Piemēram, jāizvēlas dabīgi audumi, kas nespīd, nav biezi, ir dabā sastopamās krāsās un tamlīdzīgi. Tā nu esam Ikšķiles un Ogres "Elīzas". Sociālajos tīklos uzrunāju cilvēkus un drīz vien atsaucās gan ikšķilieši, gan ogrēnieši, kuri bija gatavi iesaistīties," stāsta S.Pujāte.
* 19.aprīlī Donoru diena Ogrē
Kā informē VADC izbraukumu projektu organizatore Sabīna Teicāne, ražīga bijusi pagājušajā nedēļā Lielvārdē notikusī Donoru diena. Lai ziedotu asinis, uz to bija ieradušies 59 iedzīvotāji, asinis tika pieņemtas no 51 donora. Trīs cilvēki asinis ziedoja pirmo reizi mūžā.
* Nākamnedēļ pāriesim uz vasaras laiku;
* Savus svētkus svin sociālie darbinieki;
* Ekspresintervija: 10 jautājumi aktierim Guntim Kolbergam;
* Elektrum: Kad vairs nav jābrauc pēc benzīna;
* Ogres slimnīcā sagaidīts šā gada simtais mazulis
14.martā Ogres slimnīcas Dzemdību nodaļā ogrēniešu Megijas un Ervīna Kārkliņu – Pipinu ģimenē sagaidīta pirmdzimtā – meitiņa Amēlija, kura ir Ogres slimnīcas Dzemdību nodaļā šogad pasaulē nākušais simtais mazulis.
* Sports: Mūsu vieglatlētikas vecmeistariem 30 medaļas Valmierā; Lielvārdes florbolisti vienas uzvaras attālumā no pusfināla; Ikšķilietis Mauriņam 3.vieta Mārcienas dambretes turnīrā; Labākās volejbolistes Ropažos, Ikšķilē un Madlienā.
