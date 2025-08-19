Pirmdiena, 18. augusts, 2025 16:00
Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 19. augusta numurā
- Ar ko nodarboties iecerējusi Lielvārdes iedzīvotāju padome
- Pārstāvniecība domes komitejās būs jāmaina
- Krahs namu apsaimniekošanas uzņēmumā SIA «Namu pārvaldīšana»
- Kārtējam varmākam piespriesta probācijas uzraudzība
- Nozog degvielu, piekauj ārzzemnieku un cits policijas ziņas
- Trampa un Putina tikšanās Aļaskas samitā. Rezultāts bez ilūzijām
- Klases salidojums skolotāja Jāņa Sprancmaņa 90. jubilejā
- Vaicājam ielās – cik bieži tiekatiees ar skolaas un studiju biedriem
- Agita Gailīte par grāmatām, lasītājiem un bibliotekāra ikdienu
- Vitas Giles krustvārdu mīkla