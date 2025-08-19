Otrdiena, 19.08.2025 22:43
Imanta, Melānija
Otrdiena, 19.08.2025 22:43
Imanta, Melānija
Pirmdiena, 18. augusts, 2025 16:00

Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 19. augusta numurā

OVV
Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 19. augusta numurā
Foto: OVV
Pirmdiena, 18. augusts, 2025 16:00

Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 19. augusta numurā

OVV

- Ar ko nodarboties iecerējusi Lielvārdes iedzīvotāju padome
- Pārstāvniecība domes komitejās būs jāmaina
- Krahs namu apsaimniekošanas uzņēmumā SIA «Namu pārvaldīšana»
- Kārtējam varmākam piespriesta probācijas uzraudzība
- Nozog degvielu, piekauj ārzzemnieku un cits policijas ziņas
- Trampa un Putina tikšanās Aļaskas samitā. Rezultāts bez ilūzijām
- Klases salidojums skolotāja Jāņa Sprancmaņa 90. jubilejā
- Vaicājam ielās – cik bieži tiekatiees ar skolaas un studiju biedriem
- Agita Gailīte par grāmatām, lasītājiem un bibliotekāra ikdienu
- Vitas Giles krustvārdu mīkla

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.