Klinta, Kristaps, Kristers, Kristofers, Krists
Ceturtdiena, 18. decembris, 2025 16:00

Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 19. decembra numurā

Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 19. decembra numurā
Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 19. decembra numurā

- Novada dome lemj par uzticību Helmanim
- Ko darīt ar Lēdmanes ūdenstorni. Studentu vīzijas
- Īsta labdarība vairās trokšņa. Upenieks par dažādām ziedošanas praksēm
- Pēc terorakta ebreju kopienām nepieciešama aizsardzība visā pasaulē
- No Bergenas fjordiem līdz Ikšķilei. Babru ģimenes atgriešanās stāsts
- Ogrēnietei Karlīnai Kitijai Dommerei sekmes «Ideju kausā»
- Tālavs Jundzis: Vēlēšanu sistēma mūs pieviļ jau trīsdesmit gadus
- Ezis palēcās un iekoda viņam degunā. Nācās braukt uz traumpunktu
- Slimnīcā vērojams pacientu pieplūdums
- Slimnīcā godina šā gada labākos darbiniekus
- Slimnīcu tīkls Valsts kontroles revīzijā
- Drīz nāks cieņā kaktu dakteri un pūšļotāji. 1928. gads
- Aivis Kusiņš - florbolists, treneris un virsnieks
- Jaunās daiļslidotājas debitē Latvijas čempionātā
- Ogrē top privāta pludmales volejbola halle
- Braukšana bez tiesībām izmaksā 2200 eiro
- Izkrāpj naudu, konfliktē ģimenē u.c. policijas ziņas
- Saeimas saruniņas. Kas 100 gudrajiem tribīnē un uz mēles

