* Nodokli par īpašumiem Ogrē un Ogresgala pagastā var samaksāt "Maxima" veikalos;
* Ogres pansionāts atsāk jaunu klientu uzņemšanu
Kopš aizvadītā gada novembra pansionātā bija noteikti strikti karantīnas ierobežojumi, un klientiem klātienē nebija iespējas satikt savus tuviniekus. Šobrīd, uzlabojoties epidemioloģiskajai situācijai, ir atļauti klātienes apmeklējumi, ievērojot stingras drošības prasības. Ciemošanās jāsaskaņo ar administrāciju, iepriekš piesakot. Par katru ciemošanās reizi tiek veikta apmeklētāja reģistrācija – vārds, uzvārds un kontakttālrunis. Viesošanās pansionātā iespējama personāla darba laikā, darba dienās no pulksten 9 līdz pulksten 15. Apmeklētājam līdzi jābūt vienreiz lietojamam, aptiekā nopērkamam halātiņam, bahilām (pieejamas pansionāta 1.stāvā), kā arī sejas maskai. Apmeklējuma laikā gan apmeklētājam, gan klientam jālieto sejas maska. Apmeklētāji drīkst ierasties tikai pa vienam, tikšanās laiks nevar pārsniegt 15 minūtes un jāievēro distancēšanās. Ilgākas tikšanās iespējamas, ja ir piemēroti laika apstākļi un klients ar tuvinieku var tikties ārā, pansionāta teritorijā.
* Sniega tīrīšanu apgrūtina ielu malās novietotie auto;
* Gājēju tilta konstrukcija jau savieno abus Ogres upes krastus;
* Veselība: Pulsa oksimetrs – noderīgs ne tikai Covid-19 pacientiem;
* Ikšķiles donori par aktivitāti pelnījuši uzslavu;
* Sirdsdomieši: šajā baltumā dvēsele dzied;
* BK "Ogre" ir atpakaļ ierindā, 20.februārī spēle pret “Latvijas Universitāti”;
* Septiņi ogrēnieši piedalīsies pasaules un Eiropas čempionātos Igaunijā.
