Laikraksta "Ogres Vēstis Visiem" 19.janvāra numurā:

* Barikāžu dienām – 30 
"Savādi. Mājās bija bail. Kad kopā ar tūkstošiem, nemaz. Kad līdzi ņēmām no civilās aizsardzības krājumiem sadabūtās gāzmaskas, feldšerītes Intas sarūpēto sanitāro somu ar pārsienamajiem materiāliem, medikamentiem, bija neomulīgi… Un atkal, kad bijām kopā, par to nedomājām: cita ceļa taču nebija. Aizveru acis, dūmos apkvēpušie augumi stāv kā stāvējuši. Esiet sveicināti, pleca biedri, dvēseles radinieki, mājinieki, kas pārdzīvojāt vairāk par mums! Mēs uzvarējām sevi un barikāžu dūmos šķīstījāmies balti..." raksta Andris Upenieks.

* Ogres novada Pašvaldības policijas vadība Ulmanis un Dičs saņēmuši administratīvo sodu;

* Ķeguma un Lielvārdes novadā priecājas par katru jaundzimušo 

Ar statistikas datiem par dzimstību, laulībām un mirstību aizvadītajā gadā iepazīstina Ķeguma novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Liāna Čodore un Lielvārdes novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Guna Baiko.

Lielvārdes novadā populārākie vārdi, ko vecāki devuši vismaz diviem 2020.gadā dzimušiem zēniem ir: Klāvs, Reinis, Roberts un Teodors. Savukārt meitenēm populārākie vārdi – Dārta, Elizabete, Odrija un Elīza.

Ķeguma novadā populārākais vārds zēniem pērn bijis Niks, bet meiteņu vārdiņu vidū līderu nav.

Vairāk lasiet jaunajā "OVV".

* Līdz ar salu un sniegu vairākos Ogres būvniecības objektos iestājies tehnoloģiskais pārtraukums;

* Lielvārdē un Ikšķilē glābj ledū ielūzušus cilvēkus;

* Par mājsēdes neievērošanu – 42 administratīvie procesi;

* Recepte: Ar šprotēm pildīti kartupeļu plācenīši – sātīgi un garšīgi!

* Praktiski un noderīgi: Veselīga uztura pamatprincipi; Pieci ieteikumi, kā izvairīties no riska saslimt ar diabētu;

* BK "Ogre" pēdējā periodā nokārto uzvaru pār "Latvijas Universitāti";

* Bērziņš – labākais, BC "Šiauliai" tomēr neiekļūst pusfinālā.

Laikrakstu "Ogres Vēstis Visiem" pērciet preses tirdzniecības vietās vai abonējiet! Pasūtot "OVV" kopā ar "Laimīgo Programmu" – izdevīgāk!

Foto no Ķeguma novada pašvaldības arhīva: Pērn, 22.augustā, kad vasaras periodā atcēla striktos ierobežojumus, Ķeguma novada Rembates pagastā bija iespēja turpināt iepriekšējos gados aizsākto skaisto tradīciju – nosvinēt Bērnu svētkus un sveikt Rembates jaundzimušos. Jācer, ka šādi skaisti svētki būs iespējami arī šogad. 

