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Nils, Viktors
Ceturtdiena, 18. jūnijs, 2026 00:51

Laikraksta "Ogres Vēstis Visiem" 19. jūnija numurā

OVV
Laikraksta "Ogres Vēstis Visiem" 19. jūnija numurā
Foto: OVV
Ceturtdiena, 18. jūnijs, 2026 00:51

Laikraksta "Ogres Vēstis Visiem" 19. jūnija numurā

OVV

– Jāņu nakts tradīcijas un svētku pasākumi Ogres novadā
– Vaicājam novadniekiem, bez kā Līgo un Jāņu svinības nevar notikt
– Ogrē uzstādīts iespaidīgs vides objekts – Līga un Jānis
– Valsts aizsardzības dienesta karavīru izlaiduma ceremonija Lielvārdē
– Upenieka komentārs. Jāņu pašā kalniņā un no kalna lejiņā
–Šķēpmetēja Kadrija Gerda Vītola tēmē uz jauniem rekordiem
–"Līčupes saldumos" piparkūkas top cauru gadu – arī uz Jāņiem
– Kā Ogres teātris Taurupē sarīkoja īstas "Skroderdienas Silmačos"
– Jūtas kā taksis, nošauj briedi u.c. policijas ziņas
– Reportāža no dalīti vāktu atkritumu šķirošanas centra
– Tenisa spēles māku tagad varēs apgūt arī Lielvārdē
– Literāri radošās biedrības SIRDSDOMA dzejas deva jūnijam
– Saeimas saruniņas. Kas simts gudrajiem tribīnē un uz mēles
– Aizvadītajā nedēļā dzimušo un mirušo novadnieku saraksts

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