Ceturtdiena, 18. marts, 2021 20:49

Laikraksta "Ogres Vēstis Visiem" 19.marta numurā:

Vizualizācija: Suntažu iela 2 Ogrē – jau tuvā nākotnē.
* Ogrē gatavojas izveidot masveida vakcinēšanas centru Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma novada iedzīvotājiem

Ogrē piemērotākā vieta vakcinācijas centra ierīkošanai būtu vai nu Ogres novada Sporta centrs vai Ogres basketbola skola, taču par vietas izvēli vēl tiks lemts.
Vairāk – jaunajā "OVV".
* Par senu trīs eiro parādu – Rembatē trīs sašautie...
* Latvijā ir jābeidz prakse rosināt politiskas krimināllietas
"Divpadsmit gadi – tas ir ilgs laiks un tik smagas apsūdzības, kuras visu laiku var atgādināt, par kurām visu laiku var publiski runāt, politiķim var maksāt karjeru. Tāds arī noteikti bija manu oponentu aprēķins. Labi, es par sevi nežēlojos, es esmu dzīvē šo to mācījies un pieredzējis arī ārpus politikas, bijis vietās un situācijās, kas mācījušas izdzīvot, nepadoties, uzvarēt. Mani tik viegli nesalauzt, taču tas nemaina to, ka šāda prakse ir jāizbeidz. Politiskie strīdi ir jārisina politiskā ceļā. Mums katram var nepatikt kāds politiķis, tas ir normāli, taču, ja gribi ieņemt viņa vietu, ej un pierādi, ka vari labāk, ka esi gudrāks, talantīgāks, spējīgāks. Tā vietā dažādi vāji, bet zemiski cilvēki izvēlas pārkāpt jebkādas godīgas un džentlmeniskas politiskās cīņas sarkanās līnijas un fabricē kriminālprocesus," tā Egils Helmanis.
Visu rakstu lasiet jaunajā "OVV".
* Necilvēcības apstākļos nepazūd cilvēcība
Andris Upenieks šķetina meņģelieša Ulda Vanaga atmiņas par izsūtījuma laiku Sibīrijā.
* Sarmītei Ozoliņai – konkursa "Gada balva sociālajā darbā 2020" speciālbalva;
* Speciālizlaidums saistībā ar pašvaldības īpašuma Suntažu ielā 2, Ogrē, izmantošanas iecerēm cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

