Ceturtdiena, 09.10.2025 21:53
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 21:53
Elga, Elgars, Helga
Pirmdiena, 18. oktobris, 2021 20:19

Laikraksta "Ogres Vēstis Visiem" 19.oktobra numurā:

Laikraksta "Ogres Vēstis Visiem" 19.oktobra numurā:
Pretižā konkursa "Sējējs" šī gada laureāti nominācijā "Gada Leader projekts vietējās rīcības grupā" – Suntažu pagasta uzņēmums "DIAMONDS FOOD GROUP", kuru lolo Monika un Ivars Ziemeļi. No labās – viņu pieteicējas, PPP biedrības "Zied Zeme", pārstāve Krista Andersone – Krūmiņa.Foto no M.Ziemeles personiskā arhīva
Pirmdiena, 18. oktobris, 2021 20:19

Laikraksta "Ogres Vēstis Visiem" 19.oktobra numurā:

* Suntažu Dabas Dimanti saņem prestižo "Sējējs 2021" balvu

Uzsākt biznesu iedrošināja gan draugi un radi, gan arī suntažnieki un pagasta viesi, kuriem pirmajiem bija iespēja inovatīvās kūkas nogaršot Ziemeļu ģimenes kafejnīcā Suntažos. "Kafejnīcas nelielā virtuvīte bija kā laboratorija, kurā izmēģinājām jaunas receptes un devām nobaudīt klientiem. Pamazām radās lēmums, ka šis bizness jāattīsta. Suntažos bija vecas garāžas ēkas, ko paši izremontējām un izveidojām ražotni, uzrunājām tirgotājus. Bizness pamazām attīstījās, un šobrīd mums jau ir 15 darbinieki, lielākoties suntažnieki. Vecāki jau devušies pensijā, strādājam mēs ar vīru, arī brāļi palīdz. Šogad esam ieguvuši Labklājības ministrijas Sociālā uzņēmuma statusu, jo ražošanā nodarbinām arī cilvēkus ar īpašām vajadzībām, turklāt ražojam produktus, ko var lietot tie, kam ir veselības problēmas, kas saistītas ar dažādām alerģijām vai nepanesību," stāsta M.Ziemele.
Vairāk – jaunajā "OVV".


* Vakcinētie seniori piecus mēnešus saņems 20 eiro pabalstu
Ja cilvēks no VSAA nesaņem nevienu no pakalpojumiem, pabalstu izmaksās, pamatojoties uz personas iesniegumu.
Vairāk – jaunajā "OVV".


* Aicina izvirzīt pretendentus apbalvojumam "Goda Lielvārdietis";
* Sākusies derīgo izrakteņu ieguves Tīnūžos ieceres apspriešana;
* "Latvijas Pasts" brīdina par krāpniekiem;
* Ogrē un Lielvārdē būvēs bērnudārzus, šim mērķim atjaunos arī Kaibalas pamatskolu;
* Praktiski un noderīgi: Kā pareizi pagatavojamas ārstnieciskās tējas? Kāpēc banāni palīdz mums justies laimīgākiem un mierīgākiem?
* Sports: "Ogres Kolibri" svin otro uzvaru pēc kārtas; "ONSC/HK Ogre" handbolistiem un BK "Ogre" basketbolistiem šoreiz veiksme nesmaida.

Laikrakstu "Ogres Vēstis Visiem" pērciet preses tirdzniecības vietās vai abonējiet! Pasūtot "OVV" kopā ar "Laimīgo Programmu" – izdevīgāk!

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?