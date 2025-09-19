Piektdiena, 19.09.2025 13:41
Ceturtdiena, 18. septembris, 2025

Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 19. septembra numurā

Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 19. septembra numurā
Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 19. septembra numurā

- «Desas gala» atdzimšana Mājas kafejnīcu dienās
- Ogres vārdu pasaulē nes lidmašīna ar reģistrācijas numuru YL-ABA
- Zilajos kalnos notiek meža glābšanas darbi
- Ar smuku frāžu plūsmām netiks līdzēts. Upenieks par valdību
- Nebinārs zīļuks. Kas augstskolas anketā jāraksta ailē dzimums
- Policists izglābj upē noslīcināšanai iemestu kaķi
- Par negadījumu dzērumā sods desmit tūkstoši eiro
- Lielvārdē ugunsgrēks saules paneļu īssavienojuma dēļ
- Noskaidros «Ātrāko šāvēju», «Stipro roku» un «Dienesta pistoli»
- Handbolists Bisters gatavs jauniem izaicinājumiem
- Baseinā jauna sezona un jaunas lēkšanas platformas
- Zivs pūst no galvas. Stāsts par kādu mobinga gadījumu darbā
- Pasniedzēja un dizainere Lolita Onckule-Bērziņa ar mākslu uz tu

Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv.

