Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 2. decembra numurā
- Augstā pašmāju mode Lielvārdē, pieminot Ilzi Kreišmani
- Intas Brokānes-Vilcānes personālizstāde Rembatē «Baltā eņģeļa pieskāriens»
- Līdzdalības budžeta projekti gaida balsotājus
- Mikrofons klusē, deputāti runā. 4 stundas kašķīgas domes sēdes apskats
- Dažādu dzīvnieku un dažādu cilvēku izdzīvošanas stratēģijas
- Ziemassvētki nesākas un nebeidzas uzreiz. Pirmā svece Adventa vainagā
- Sieviete sapērkas kaujas patronas, bet savu mērķi prokuratūrai neatklāj
- Neadekvāts kaimiņš, guļ stacijā, izliekas par invalīdu u.c. policijas ziņas
- Saslimšana ar leptospirozi konstatēta arī Ogres novadā
- Asins sastāvdaļa – krāsains viskozs šķidrums... Vitas Giles krustvārdi