* Ielu intervijā "OVV" noskaidro, vai uzrunātos skāris Covid – 19 laika bezdarbs?
* Jaunā Ogres novada pašvaldības domē būs 23 deputāti;
* Daudzbērnu ģimene tiesājas ar Ogres novada bāriņtiesu
Kāda ogrēniete (viņas vārds žurnālistam ir zināms) un viņas četri bērni, no kuriem trīs vēl nav sasnieguši pilngadību, pagājušajā gadā bija vērsušies Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā ar pieteikumu pret Ogres novada bāriņtiesu par iestādes faktisko rīcību, pieprasot no iestādes mantisko zaudējumu un nemantiskā kaitējuma atlīdzināšanu. Pirmās instances tiesa šo prasību noraidījusi.
* "Gada vārds, nevārds un spārnotais teiciens";
* Veselība: Klepus – trīs tipi un nopietni simptomi, kam jāpievērš uzmanība;
* "Ogrei" kārtējā uzvara – trešo reizi pieveikta Sīpoliņa "Liepāja ".
