“Ogre ir ideāla pilsēta, kur dzīvot. Man šeit ir īpašums, un, lai arī pagaidām esmu tālu projām, to noteikti paturēšu,” saka Ingrīda Dambīte.Foto no personiskā arhīva
* Rubrikā "Dzērvene mājās vai medus karote svešumā?" – Ingrīda Dambīte: "Ogre noteikti ir pilsēta, kur varētu kādreiz atgriezties
"Protams, man pietrūkst tuvinieku klātbūtnes. Cik vien tas bija iespējams, kaut uz pāris dienām, devos uz Latviju viņus apciemot. Šobrīd šo iespēju ierobežojusi Covid – 19 krīze. Pietrūkst arī latviešu kultūrvides, latviešu teātru, koncertu, lai gan tie samērā bieži līdz ierobežojumiem notika arī Īrijā. Pietrūkst Līgo svētku noskaņas, Latvijas mežu, sēņošanas, ogošanas. Visu pārējo var nopirkt arī Īrijā. Uzņēmīgi ļaudis šeit atvēruši poļu / krievu veikaliņus, kur var iegādāties arī Latvijā ražotas preces. Arī latvieši ir strādīga un apķērīga tauta – atver gan savas kafejnīcas, gan cep uz pasūtījuma mājas tortes. Ar vietējiem latviešiem kopā svinam svētkus. Bet, kā jau minēju, – galvenais ir drošības sajūta par rītdienu, ko vēl jo vairāk pastiprina no Latvijas pienākošās ziņas par mazajiem uzņēmējiem. Šobrīd var labi redzēt, kā Covid – 19 krīzes laikā valsts par viņiem rūpējas vai drīzāk nerūpējas. Otra lieta – vecuma pensijas – ja es nepalīdzētu savai mammai, viņa ar pensiju izdzīvot nevarētu, lai gan visu dzīvi ir strādājusi. Un tas ir skumji," saka Ingrīda.

* Ielu intervijā "OVV" noskaidro, vai uzrunātos skāris Covid – 19 laika bezdarbs?

* Jaunā Ogres novada pašvaldības domē būs 23 deputāti;

* Daudzbērnu ģimene tiesājas ar Ogres novada bāriņtiesu

Kāda ogrēniete (viņas vārds žurnālistam ir zināms) un viņas četri bērni, no kuriem trīs vēl nav sasnieguši pilngadību, pagājušajā gadā bija vērsušies Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā ar pieteikumu pret Ogres novada bāriņtiesu par iestādes faktisko rīcību, pieprasot no iestādes mantisko zaudējumu un nemantiskā kaitējuma atlīdzināšanu. Pirmās instances tiesa šo prasību noraidījusi.

* "Gada vārds, nevārds un spārnotais teiciens";

* Veselība: Klepus – trīs tipi un nopietni simptomi, kam jāpievērš uzmanība;

* "Ogrei" kārtējā uzvara – trešo reizi pieveikta Sīpoliņa  "Liepāja ".

