Egilu Helmani Ogres novada domes priekšsēdētāja amatam izvirzīja kādreizējais Ikšķiles novada domes priekšsēdētājs Indulis Trapiņš, norādot, ka E.Helmanis ir cilvēks ar pietiekamu pieredzi, enerģisks, zinošs un spējīgs vadīt jauno un lielo Ogres novadu ar daudzajām tā vajadzībām.
Savukārt Toms Zariņš Ogres novada domes priekšsēdētāja amata kandidātam izvirzīja Marisu Martinsonu.
* Līdz 7.jūlijam var balsot par konkursa "Atvērti cerībai 3" projektiem!
* Jaunais Ogres stāvlaukums: kam un cik – par brīvu, kam – par maksu?
Plānots, ka bez maksas autostāvvietu sava auto novietošanai varēs izmantot personas ar invaliditāti. Arī operatīvā transportlīdzekļa vadītājam, pildot dienesta pienākumus, būs tiesības novietot auto bez maksas, tāpat arī auto stāvlaukuma apsaimniekotāja atbildīgajiem darbiniekiem, elektromobiļa vadītājam, ja elektromobilim uzstādīta speciālas nozīmes transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numura zīme.
* Trīs jautājumi un atbildes Ķeguma vidusskolas direktora Samohina amata lietā
* Jūlijā mobilā diagnostika – Lielvārdē, Madlienā un Birzgalē;
* Ikšķiliete Velta Kaltiņa 90 gadu jubileju atzīmē ar grāmatas un foto izstādes atklāšanu
Raugoties Veltā Kaltiņā, šķiet neticami, ka šī dzīvespriecīgā un jauneklīgā kundze teju kā pārkāpusi 90 gadu slieksni, bet viņas dzīvesbiedrs Roalds Dobrovenskis šogad 2.septembrī atzīmēs 85 gadu jubileju. Arī no dzejoļu krājuma "Kodols", kurā apkopoti 21.gadsimtā tapušie dzejoļi, strāvo jauneklīgs un spirgts svaigums, nezinātājam neļauj nojaust autores vecumu.
* Atbalsta Zentas Ērgles Ikšķilei veltītas bērnu stāstu grāmatas izdošanu
Ikšķiles novada pašvaldībā vērsās apgāda "Zelta grauds" galvenais redaktors, rakstnieces mazdēls Artis Ērglis, lūdzot finansiāli atbalstīt iepriekš grāmatā neizdotu bērnu stāstu krājuma "Brīnumainās brilles" izdošanu, kas paredzēts kā viens no rakstnieces jubilejas pasākumiem. Minētie stāsti sarakstīti un to darbība norisinās Ikšķilē. Ar mākslinieka Edgara Ozoliņa ilustrācijām stāsti pirms 50 gadiem bijuši publicēti žurnālā "Zīlīte", tomēr gandrīz visi notikumi un to dalībnieki ir tādi, kādi tie varētu būt arī mūsdienās, turklāt tie vēsta par pilsētas vēsturi.
* Ogres Vēstures un mākslas muzejam – 40!
