N.Puntulis atzina, ka ir patiesi gandarīts par Ogres novada pašvaldības iniciatīvu un priekšlikumu šajā ēkā nodrošināt mājvietu muzikālā teātra žanram.
* Arī pandēmijas laikā sumina Ogres novada sporta laureātus
Pasākums "Ogres novada Sporta laureāts 2020" notika 26.februāra vakarā. Sākotnēji bija iecerēts, ka tas norisināsies Brīvības ielas skvērā, izmantojot brīvdabas skatuvi. Tomēr laika gaitā radās labāka ideja – sporta laureāti tika sveikti Ogres novada sporta centra halles iekšpagalmā. Jāpiebilst, ka tas šogad bija jau otrais tāds pasākums šajā vietā. Pirmais, ko varētu uzskatīt arī par labu ģenerālmēģinājumu, bija Ogres novada sporta centra "Gada balva 2020". Arī pasākumā "Ogres novada Sporta laureāts 2020" visas sveicamās personas ieradās sev noteiktajā laikā un kā pa konveijeru, salūta dzirksteļu pavadītas, devās pa sarkano paklāju uz skatuvi, kur tās jau gaidīja sagatavota balva. Protams, klātienē skatītājiem nebija ļauts atrasties, bet visi interesenti notikumiem šajā pasākumā varēja sekot attālināti, skatoties tiešraidi internetā.
Dažādo nomināciju 2020.gada laureātus meklējiet jaunajā "OVV"!
* Ikšķiles novada domes priekšsēdētājs Indulis Trapiņš atstādināts no amata;
* Kopš vakardienas, 1.marta, darbu atsākuši vairāki speciālisti skaistumkopšanā;
* Ogres slimnīcā Covid – 19 vakcīnas šobrīd nav pieejamas, vakcinēties gribētājus aicina būt pacietīgiem;
* Lielvārdes novadā: laboti ceļi un jauns autostāvlaukums pie pirmsskolas izglītības iestādes "Pūt vējiņi" Lielvārdē;
* Oveselība arī martā piedāvā bezmaksas veselības veicināšanas pasākumus;
* Mobilā diagnostika martā būs pieejama Ķegumā, Ikšķilē un Lielvārdē.
