"Slimnīcas valde jau noslēgusi līgumu ar projektētājiem. Ziemas laikā uzsāksim Ogres slimnīcas Dzemdību nodaļas piebūves projektēšanu, un, ja sāksim pavasarī būvēt, tad rudenī mums būs jaunas, jaunajiem normatīviem atbilstošas dzemdību zāles, kā arī izveidosim vēl desmit individuālās palātas," stāsta D.Širovs.
* Kas un kā varēs saņemt 20 eiro pabalstu mēnesī?
* Pāvils Brūvers: Sargāsim savu sirdi!
Katru dienu pienāk satraucošas ziņas par jauniem Covid-19 saslimšanas rekordiem, tomēr vēl satraucošāka ziņa, manuprāt, ir tā, ka katru gadu aptuveni 300 cilvēku Latvijā izdara pašnāvību un vēl vairāk ir tādu, kas mēģinājuši to darīt, bet nav izdevies. Mirušos vairs neiztaujāsi, kāpēc viņi to darīja, bet statistika rāda, ka vairākums ir cietuši no depresijas.
* Iedzīvotāji klientu apkalpošanas centros aktīvi izņem Covid – 19 sertifikātus
Klientu apkalpošanas centros iedzīvotāji klātienē var vērsties, lai izņemtu savu Covid – 19 vakcinācijas sertifikātu. Tā izsniegšana klātienē notiek pēc iepriekšēja pieraksta. Jāpiebilst, ka arī kases Ogres novada pašvaldības iestādēs pēc iepriekšēja pieraksta turpina klientu apkalpošanu klātienē un tāpat pēc iepriekšēja pieraksta klātienē klientu centrā Ogre, Brīvības ielā 33, var saņemt Ogres novadnieka karti.
* 13.novembrī mobilā diagnostika Lielvārdē;
* Latvijas augu sēklu paraugi ievietoti Svalbāras glabātavā
26.oktobrī Norvēģijas Karalistes Svalbāras Globālajā sēklu bankā tika ievietoti ilgtspējīgai glabāšanai 153 Latvijas izcelsmes (Latvijā izveidotas šķirnes) lauksaimniecībā un pārtikā izmantojamo augu sēklu paraugi, tādējādi stiprinot Latvijas tradicionālo augu ģenētisko resursu saglabāšanu, informē Zemkopības ministrija (ZM). Delegācijā, kas nogādāja sēklu paraugus Arktikā, bija arī Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis, kurš, izmantojot atvaļinājumu pamatdarbā, pildīja savus zemkopības ministra padomnieka pienākumus.
* Praktiski un noderīgi: Kā izvairīties no lieka stresa?
* BK "Ogre" uzvar un pakāpjas uz 6.vietu.
