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Ceturtdiena, 01.10.2026 18:36
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Ceturtdiena, 1. oktobris, 2026 17:19

Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 2. oktobra numurā

OVV
Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 2. oktobra numurā
Foto: OVV
Ceturtdiena, 1. oktobris, 2026 17:19

Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 2. oktobra numurā

OVV

-Vairs spēka nav, vien viena vienīga vēlēšanās - kaut ātrāk būtu vēlēšanas!
-Reportāža no vēlēšanu iecirkņiem. Klāt 15. Saeimas vēlēšanu diena!
-Ak, mīļais kungs Jānus un biedri Protej! Elektorāta aizlūgums par savu tuvāko
-Biedrības «Viedums» vadītāja Ruta Krūkle: vēlēšanas nav joka lieta
-Vaicājam ielās: kas, jūsuprāt, būtu maināms vēlēšanu sistēmā
-Slimnīcā sāk pieņemt optometriste Evija Gulbinska. Ko īsti dara optometrists?
-Lielvārdes jaunie florbolisti gatavi nākamajam solim
-Ogrē daudz perspektīvu vieglatlētu
-Ikšķilē plāno būvēt futbola laukumu
-Divi opozicionāri ceļ nacionālu traci par Ogres estrādi
-Savas mantas jāglabā savā dzīvoklī. Daudzdzīvokļu namos notiek apsekošana
-Atteikšanās no alkohola pārbaudes neglābj. Kriminālprocess garantēts
-«Ogres straume» 1929. gads. Nenormālais provinces žurnālistu stāvoklis
-Saeimas saruniņas. Kas 100 gudrajiem tribīnē un uz mēles

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