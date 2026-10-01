Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 2. oktobra numurā
-Vairs spēka nav, vien viena vienīga vēlēšanās - kaut ātrāk būtu vēlēšanas!
-Reportāža no vēlēšanu iecirkņiem. Klāt 15. Saeimas vēlēšanu diena!
-Ak, mīļais kungs Jānus un biedri Protej! Elektorāta aizlūgums par savu tuvāko
-Biedrības «Viedums» vadītāja Ruta Krūkle: vēlēšanas nav joka lieta
-Vaicājam ielās: kas, jūsuprāt, būtu maināms vēlēšanu sistēmā
-Slimnīcā sāk pieņemt optometriste Evija Gulbinska. Ko īsti dara optometrists?
-Lielvārdes jaunie florbolisti gatavi nākamajam solim
-Ogrē daudz perspektīvu vieglatlētu
-Ikšķilē plāno būvēt futbola laukumu
-Divi opozicionāri ceļ nacionālu traci par Ogres estrādi
-Savas mantas jāglabā savā dzīvoklī. Daudzdzīvokļu namos notiek apsekošana
-Atteikšanās no alkohola pārbaudes neglābj. Kriminālprocess garantēts
-«Ogres straume» 1929. gads. Nenormālais provinces žurnālistu stāvoklis
-Saeimas saruniņas. Kas 100 gudrajiem tribīnē un uz mēles