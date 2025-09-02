Otrdiena, 02.09.2025 22:23
Pirmdiena, 1. septembris, 2025

Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 2. septembra numurā

Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 2. septembra numurā
Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 2. septembra numurā

- Piecas stundas vārdu kaujās par darbu, naudu un taisnīgumu. Domes sēde
- Kalpot sāk jaunais Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīcas arhibīskaps
- Gaidāmi ļoti nepatīkami lēmumi. Upenieks par ekonomikas stāvokli
- Bērna kliedzieni beidzot sadzirdēti. Smags vardarbības gadījums kaimiņos
- Īstās latvju saimnieces. Novadnieces Ivetas Zemniece un Māra Šmite
- Kā dēvēsim Lielvārdi pēc pārsimt gadiem? Vēsture
- Guļ uz ielas, guļ autoostā un bārā, nepļauj zāli u.c. policijas ziņas
- Iepazīsties ar rakstniekiem Ogrē! Laura Vinogradova
- Vitas Giles krustvārdi

