"Augstu tehnoloģiju izmantošana ir tas, ko mēs vienmēr esam vēlējušies attīstīt. Ogrē šis centrs patiešām ir iespaidīgs un moderns, bet pats galvenais, ka uzņēmums jau ir ievākšanās procesā un šeit, uz vietas, tiks radītas 120 jaunas labi apmaksātas darba vietas. Redzams, ka Ogres novada pašvaldība no savas puses ir izdarījusi visu, lai uzņēmums varētu uzsākt darbu un nodrošināt darbavietas. Domāju, tas būs darbs jauniešiem, arī vietējiem Ogres tehnikuma absolventiem," apmeklējot Pārogres industriālo parku, norādīja ministrs.
* Andris Upenieks: par dažu ministru daltonismu jeb pierodam arī pie sarkanās gaismas
"Igauņi savus nākamgad plānotos jauniešu dziesmu svētkus jau tagad pārcēluši uz aiznākamo, 2023.gadu, bet no kurienes mums tik nepacietīga dīdīšanās pie sarkanās gaismas? Lai citi sauktu pēc tā paša – ja vieniem ļauj, kāpēc citiem ne? Kāpēc, piemēram, Gobzemes censoņi nevarētu pieprasīt zaļo gaismu saviem masu protestiem un demonstrācijām?" tā A.Upenieks.
* Ogres slimnīcā turpinās vakcinācija;
* Ogrē tiešsaistē aizvadīts Starpnovadu kultūras darbinieku seminārs;
* Ogrēnietis Ābele šovā "Superbingo" laimē 300 eiro;
* Ogres Vecupes pludmales daļu nodod bezatlīdzības lietošanā
Ogres novada pašvaldības domes sēdē 15. aprīlī pieņemts lēmums nodot sociālajam uzņēmumam SIA "Kustības brīvība" bezatlīdzības lietošanā Ogres novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma "Ogres vecupe" daļu Ogrē, Salas ielā 2, 40 kvadrātmetru platībā uz pieciem gadiem, bet ne ilgāk, kamēr SIA "Kustības brīvība" ir piešķirts sociālā uzņēmēja statuss.
* BK "Ogre" ceturtdaļfināla sērijā pret LU neizšķirts – 1:1;
* HK "Ogre" finišē 3.vietā, ceturtdaļfinālā – pret "Vaiņodi";
* "Lielvārde/Fat Pipe" piekāpjas ulbrokiešiem.
