Pirms pieciem gadiem, 2016.gada 14.augustā, Rīgas Domā ordinēts evanģēliski luteriskās draudzes mācītājs Mārtiņš Kalējs. Kopš 2017.gada 1.oktobra viņš ir mācītājs Ogres un Suntažu ev. luteriskajā draudzē. Draudzes locekļi paguvuši iemīļot savu dvēseļu ganu, uzticot viņam priekus un bēdas. M.Kalējs atzīst, ka ceļš līdz ticībai un ordinācijai nav bijis vienkāršs, un šajā stāstā viņš dalās, lai iedrošinātu citus.
* Oktobrī – kārtējā pensiju indeksācija;
* Apstiprināts jauns siltumenerģijas tarifs;
* Ogres zemessargi neitralizē lādiņus;
* Gunāram Platpīram – gleznu izstāde un pirmā grāmata;
* Ogres novada personības: "Dzelzs lēdija" Marija Mežance-Kronenberga no Mazozoliem
Ārste ginekoloģe un sieviešu tiesību aizstāve Marija Šarlote Mežance-Kronenberga dzimusi 1887.gada 22.augustā Ogres pagasta "Ķipenos" (tagad Mazozolu pagasts) Teņa un Marijas ģimenē kā piektais bērns.
(..) Savu nākamo vīru Albertu Kronenbergu (1887–1958) Marija Mežance pirmo reizi sastapa 1912.gadā Pēterburgas Mākslas akadēmijā Arhipa Kuindži izstādē. Dienasgrāmatā viņa ierakstīja: "Pirmais iespaids – stalta, cēla auguma, tumšām acīm puisis."
(..) Vēlāk meita Rūta stāstīja, ka māte bijusi īsta "dzelzs lēdija", daudz strādājusi un ar mājsaimniecību īpaši neesot nodarbojusies.
* Sirdsdomieši: No siltas sirds, no mīļuma aug Ogre;
* Interesanta ekskursija: Brīnumi ir tepat līdzās!
Par Ogres invalīdu biedrības redzēto un uzzināto Salaspilī, Ikšķilē un citviet lasiet Marijas Pozņakas rakstā.
* Aitu kūts skatuvē uzstāsies dziesminieks Aleksis Uss "Ar savām dziesmām";
* Sociālā dienesta organizētais divu dienu izglītības pasākums jauniešiem novērtēts pozitīvi;
* Sports: FK "Metēji/Ogre" izcīna 2.vietu pašu rīkotā turnīrā; Padedzei un Pastoram godalgas Prezidenta balvas izcīņas sacensībās; SK "Rembate" uzreiz aiz goda pjedestāla.
