Ceturtdiena, 19. februāris, 2026 14:17

Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 20. februāra numurā

Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 20. februāra numurā
Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 20. februāra numurā

-Nodokļu atmaksa daudziem var iet secen
-Mazs veikals ar lielu sirdi – Birzgales «Ozolkalnu nams»
-Mūsu spēks ir kopienā! Saruna ar pagasta pārvaldnieci Diānu Arāju
-Valsts finansējums partijām neveicina politikas kvalitāti. Izpēte
-Olimpisko medaļu dažādās pusēs. Upenieks par uzvarām un zaudējumiem
-Liepiņš vēro. Koalīcija rīvējas par atbalstu ziemas rēķinu skartajiem
-«Diskriminācija nav forši» par 700K. Jauna kampaņa siles papildināšanai
-Vīrieši sākuši slimot vairāk. Neizskaidrojami
-Dīvains vīrietis, konfliktē par sniegu u.c. policijas ziņas
-Secinājumi par vardarbību skolās
-Vide. Ekosistēmu stabilitāte ir tieši atkarīga no klimata
-Ogrēnietim Bruno Šternam sekmes pasaules čempionātā junioriem
-Peldētāji izceļas ar teicamiem sasniegumiem Liepājā
-«Ābelītes» dāmu vaļasprieks izstādē Ogresgalā
-Saeimas saruniņas. Kas 100 gudrajiem tribīnē un uz mēles
-Šmuce godīgā ģimenē. Kas ir šīberis? Un citas aktualitātes 1928. gadā
-Aizvadītajā nedēļā dzimušo un mirušo novadnieku saraksts

