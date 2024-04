Laikraksta "Ogres Vēstis Visiem" 20. janvāra numurā

*Necilvēcīgais karš Ukrainā ilgst jau gandrīz gadu. Daudzi ukraiņu bēgļi raduši patvērumu Ogres novadā. Kā viņiem šeit klājas?

*1980. gadā dzimusī J. nozagusi četrus herpes gelus visticamākais tādēļ, ka zāļu cenas Latvijā ir neadekvāti augstas. Redakcijas komentārs.

*Arī mājsaimniecībām ar sašķidrinātās naftas gāzes vai dīzeļdegvielas apkuri piešķirs valsts atbalstu.

*Sabiedrisko iniciatīvu portālā «Mana balss» publicēta iniciatīva latviešu valodas aizsardzībai. To ierosinājusi novadniece, rakstniece Liāna Langa.

*IEVA ŠABLOVSKA un LĪVA KAPRĀLE izvirzītas nozīmīgiem apbalvojumiem kultūrā.

*Vai, izmetot no mācību satura vēsturi, neesam rīkojušies kā trakais ar ķiršiem? ANDREJA MŪRNIEKA viedoklis.

*Aleksandrs Zobena un Aiņa Erdmaņa mākslā sastopas divas stihijas – uguns un ūdens.

*AGRIS KRIŽANOVSKIS dzīvo Birzgalē, zāģē kokus, kopj bites un spēlē lomas Birzgales amatierteātrī «Laipa». Numura lielā saruna.

*Dzīvosim skaisti! Literāri radošās biedrības SIRDSDOMA ziemas dzejas deva.

*Sporta lapā intervija ar Lielvārdes florbola audzēkni NORMUNDU KRŪMIŅU, kuru liktenis no Lielvārdes caur Valmieru un Cēsīm aizvedis uz Liepāju.

