* Jaunajā Ogres novadā turpmāk būs viena Dzimtsarakstu nodaļa
Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis norāda, ka pārējā novada teritorijā varēs pieteikt izbraukuma laulību reģistrāciju, bet Ogres novadā esošajos valsts un pašvaldības vienotajos klientu pakalpojumu centros pieņems personu iesniegumus civilstāvokļa akta reģistrācijai un, ja iesniedzējs vēlēsies, viņš šajos centros varēs saņemt Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļas darbinieku sagatavotos civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošus dokumentus, piemēram, dzimšanas vai miršanas apliecību.
* Ogres novadā būs četras jaunas pilsētu un pagastu pārvaldes;
* Cilvēki ar īpašām vajadzībām jau astoto gadu tiekas sportisko un radošo aktivitāšu dienā “Iespēja 2021”;
* Autotransportam trīs dienas būs slēgta Jaunogres pārbrauktuve;
* Viens no biedrības “Neatkarība Balt.” centriem atradies Lauberē
Lauberē šīs biedrības centrs ir iekārtots bijušā bērnu nama ēkā, ko “Neatkarība Balt.” izsolē iegādājusies 2019.gadā. Pagājušajā pirmdienā Lauberē policija aizvedusi visus šajā centrā dzīvojošos cilvēkus. Kā stāstījuši vietējie iedzīvotāji, cilvēki, kuri uzturējās šajā centrā, katru rītu ar autobusu vesti uz darbu, kur viņi strādājuši kūdras purvā un stādījuši kokus. Viņi dzīvojuši ļoti noslēgtu dzīvesveidu, neapmeklējuši pat vietējo veikalu, nekontaktējušies ar vietējiem iedzīvotājiem. Kopš pirmdienas filiālē neviens neesot redzēts.
* Ķegumā durvis vēris labdarības veikals “Pūne”
Labdarības veikalā “Pūne” vieniem būs iespēja atdot pašiem vairs nevajadzīgas, bet vēl labas mantas, bet citiem tā būs iespēja iepirkties lētāk, nekā jaunu preču veikalos.
Mūsdienu deju kolektīvu dalībnieces gatavas koncertuzveduma “Augstāk par zemi” filmēšanai!