Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 20. oktobra numurā
-Pirmā gaisa apdraudējuma trauksme Ogres novadā
-Ukrainas izturība karā palīdz Eiropai. Upenieks par aktuālo
-Lielo gauru mājas Ikšķilē tagad tuvāk Daugavai
-Vaicājam ielās, ko zināt par lielajām gaurām
-Jo gudrāks auto, jo grūtāks remonts. Autoservisa vadītājs Ričards Krūmiņš
-Mājsaimniecībām pieejams atbalsts zaļai apkurei un enerģijas ražošanai
-Brauc reibumā, konfliktē ar kaimiņiem u.c. policijas ziņas
-Viņš mācēja saskatīt vērtību cilvēkos - personisks stāsts par opi Andreju
-No Saeimas zāles uz Sodu reģistru. Parlamentāriešu pārkāpumu apskats