Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 21. augusta numurā
-Nojaukt vai atjaunot. Ikšķiles BMX trases drāma
-Praktiska informācija Ogres novada un pilsētas svētku apmeklētājiem
-«Baltijas ceļš» un Latvijas neatkarības atjaunošanas tiesiski juridiskā loģika
-Vaicājam ielās, ko atceraties un zināt par «Baltijas ceļu»
-CSDD datu noplūde rada nacionāla mēroga krāpniecības riskus
-«Gaišreģu» palīdzība par 157 tūkstošiem eiro u.c. policijas ziņas
-Paņem, samaksā un dodies tālāk! Pašapkalpošanās stendi Suntažu pagastā
-Kā Reinis Kļavis pārkvalificējās par Albertīnes saldējuma meistaru
-Lai vēja parki sadzīvo ar putniem. Saruna ar Kristīni Eglīti
-Jaunajiem airētājiem laba debija Latvijas čempionātā pieaugušo konkurencē
-Loka šāvējam Tomam Ābelim veiksmīgs starts Polijā. Bronza!
-Karikatūrists drīkst jokot par visu. «Virtuves sarunās» viesojas Agris Liepiņš
-Saeimas saruniņas. Kas 100 gudrajiem tribīnē un uz mēles