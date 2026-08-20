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Bernhards, Boriss
Ceturtdiena, 20.08.2026 15:13
Bernhards, Boriss
Ceturtdiena, 20. augusts, 2026 15:00

Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 21. augusta numurā

OVV
Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 21. augusta numurā
Foto: OVV
Ceturtdiena, 20. augusts, 2026 15:00

Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 21. augusta numurā

OVV

-Nojaukt vai atjaunot. Ikšķiles BMX trases drāma
-Praktiska informācija Ogres novada un pilsētas svētku apmeklētājiem
-«Baltijas ceļš» un Latvijas neatkarības atjaunošanas tiesiski juridiskā loģika
-Vaicājam ielās, ko atceraties un zināt par «Baltijas ceļu»
-CSDD datu noplūde rada nacionāla mēroga krāpniecības riskus
-«Gaišreģu» palīdzība par 157 tūkstošiem eiro u.c. policijas ziņas
-Paņem, samaksā un dodies tālāk! Pašapkalpošanās stendi Suntažu pagastā
-Kā Reinis Kļavis pārkvalificējās par Albertīnes saldējuma meistaru
-Lai vēja parki sadzīvo ar putniem. Saruna ar Kristīni Eglīti
-Jaunajiem airētājiem laba debija Latvijas čempionātā pieaugušo konkurencē
-Loka šāvējam Tomam Ābelim veiksmīgs starts Polijā. Bronza!
-Karikatūrists drīkst jokot par visu. «Virtuves sarunās» viesojas Agris Liepiņš
-Saeimas saruniņas. Kas 100 gudrajiem tribīnē un uz mēles

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