Ceturtdiena, 20. janvāris, 2022 13:59

Laikraksta "Ogres Vēstis Visiem" 21.janvāra numurā:

Laikraksta "Ogres Vēstis Visiem" 21.janvāra numurā:
Ielu intervijā Ogrē kopā ar brāli Ediju Ivotusjuku sastaptā studente Luīze Lazdiņa ar savām attālinātajām studijām ir apmierināta, bet skolēnu attālinātās mācības uzskata par lielu apgrūtinājumu vecākiem.Guntas Šmidres foto
* Četrās Ogres novada skolās uz laiku noteikta mācību procesa nodrošināšana attālināti Situāciju sarežģī arī tas, ka pagājušā gada novembra vidū saistībā ar valstī noteikto prasību par obligāto vakcināciju pedagogiem radās vairākas vakances, kas joprojām nav aizpildītas, un notiek pienākumu pārdale starp esošajiem pedagogiem. Risinot šo situāciju, izdeg gan skolu direktori, gan skolotāji.

* Palīdzēsim Viesturam Zariņam!
Mūsu palīdzība ļoti nepieciešama ogrēnietim Viesturam Zariņam un viņa ģimenei. Viesturam ir 53 gadi, pēdējos divus gadus viņš cīnās ar ļaundabīgu audzēju. Pērnā gada nogalē ļaundabīgu audzēju atklāja arī Viestura sievai Jolantai. Jolanta jau tuvākajā laikā uzsāks ārstniecību, un, cerams, tā būs valsts apmaksāta. Sarežģītāka situācija ir Viestura gadījumā.
Palīdzēt iespējams Ziedot.lv.


* Ogres novada domes deputāti ir vienisprātis: TV3 raidījumam "Bez Tabu" jāatvainojas iedzīvotājiem!
* Ogres 1.vidusskolas direktora amatam virza Ilzi Butkevicu, Ogresgala pamatskolas – Vinetu Āboltiņu;
* Ķegumietis Vītols starp Pekinas Olimpisko spēļu kandidātiem;
* Andris Upenieks: Astrīda Kursīte par skolotāju, skolu un laikiem
Pēc pāris gadu uzkavēšanās citās skolās, piemēram, Sidgundā, Litenē, Suntažos – Ķeipenes skola kļuva par galveno mūža darba vietu. Tajā nostrādāts 41 gads.


* Lielvārdes vokālisti jau otro gadu gūst izcilus panākumus starptautiskā konkursā Kazahstānā;
* Ogres Vēstures un mākslas muzejā –Ernesta Vītiņa personālizstāde "Aizstiklija";
* Plāno pensionāriem un bērnu vecākiem izmaksāt valsts pabalstus;
* Ogres NSC lepojas ar saviem vieglatlētiem;
* Mūsu vieglatlētiem panākumi "Sportland" kausā Kuldīgā;
* Ogres jaunie orientieristi "atņem" medaļas distanču slēpotājiem.


