Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 21. jūlija numurā
-Pašvaldībā neatbilstoši izlietoti 0,32% budžeta
-Valsts kontroles un novada domes paziņojumi
-Eksāmenu rezultāti raisa bažas. Daudziem par augstu pat minimālais vērtējums
-Mūžīgā pilnveide jeb Nekā nedarīšana. Upenieks preparē izglītības politiku
-Vaicājam ielās, kāpēc daļai skolēnu neizdodas nokārtot centralizētos eksāmenus
-«Pūt vējiņu» vecāku un pedagogu komanda savedusi kārtībā ūdens aku
-Sākas lieli ceļa darbi Ikšķilē. Atjaunos tuneļus un liks pretrrokšņu sienu
-Traģiska avārija Tīnūžu pagastā, apzagtas degvielas stacijas. Policijas ziņas
-Mežzinātņu doktors Jurģis Jansons par gudru saimniekošanu mežā
-Mīklains koferis vilcienā, pilns neizrunātām sarunām. Lasāmgabals