Ogres novada Kultūras centra (ONKC) vokālais ansamblis "Anima Solla" nesen piedzīvoja piecas neaizmirstamas dienas Itālijā, kurp devās Latvijas Valsts prezidenta delegācijas sastāvā. "Anima Solla" bija tas gods kā vienīgajam muzikālajam kolektīvam sniegt neaizmirstamu, aptuveni 50 minūtes ilgu koncertu skaistajā "Santi Quattro Coronati" bazilikā.
Valsts prezidenta delegācija devās uz Romu, lai 9.maijā apmeklētu Eiropas Savienības un Svētā Krēsla attiecību piecdesmitgadei veltīto Svēto Misi Laterāna bazilikā, kā arī Latvijas vēstniecības pie Svētā Krēsla rīkoto svinīgo pasākumu "Santi Quattro Coronati" bazilikā par godu Eiropas Savienības – Svētā Krēsla attiecību piecdesmitgadei un Latvijas – Svētā Krēsla attiecību simtgadei.
Vairāk lasiet Dzintras Dzenes rakstā!
* Šonedēļ gadatirgi Ogrē, Ikšķilē un Lielvārdē, nākamnedēļ – Ķegumā;
* Ritvars Raits turpina iepazīstināt ar mūsu novadu deputātu deklarācijām;
* Maija nogalē Ķeguma pilsētā un visos novada pagastos notiks Ķeguma novada svētki
To programma – jaunajā "OVV".
* Lielvārdiete Jančenko "SuperBingo" papildspēlē laimē 1500 eiro;
* Ogres novada personības: aktrise Elvīra Bramberga (1902–1979)
1939.gadā aktrises ģimene iegādājās vasarnīcu Ogrē, Zilokalnu prospektā 5. Te pēc saspringtā darba teātrī priežu mežu ielokā Zilo kalnu pakājē tika pavadītas daudzas vasaras, gūstot mieru un iedvesmu. Sākotnēji vasarnīcā pastāvīgi uzturējās aktrises māte, bet pēc kara 50.–60.gados arī pati aktrise kopā ar dzīvesbiedru. Bieži ciemiņi Ogrē bija Elvīras un Pāvila kolēģi un draugi, ar prieku baudot atpūtu iekoptajā dārzā, pavadot laiku pastaigās un ūdens peldēs Ogres upē.
1940.gada 4.februārī piedzima aktrises meita Velga Vīlipa, kura vēlāk arī kļuva par aktrisi (atveidojusi galvenās lomas filmās "Nauris" un "Šķēps un roze") un apprecējās ar aktieri Edgaru Liepiņu, kurš 60.gados arī pavadījis laiku vasarnīcā Ogrē.
* Tevi meklē un gaida radinieki tālumā. Atsaucies!
* Zemessardzes sapieri atmīnē "izpušķotu" eglīti
Ogrē dislocētā Zemessardzes 54.kaujas atbalsta bataljona Nesprāgušās munīcijas neitralizēšanas rotas sapieri 19.maijā bija izsaukti uz Ozolnieku pagastu, kur viņiem mežā vajadzēja atmīnēt ar rokas granātām "izrotātu" eglīti.
Vairāk lasiet jaunajā "OVV"!
Laikrakstu "Ogres Vēstis Visiem" pērciet preses tirdzniecības vietās vai abonējiet! Pasūtot "OVV" kopā ar "Laimīgo Programmu" – izdevīgāk!