Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 21. novembra numurā
- Lapas vēl virpuļo, bet ceļu uzturētāji ziemai jau gatavi
- Medības ir smags un neatalgots darbs. Nozares aktualitātes
- Kā deputāte Kļaviņa kļuva līdzīga citiem opozīcijas minjoniem
- Pēcsvētku romantiskām ilūzijām gaistot. Upenieks par politiku
- Liepiņš vēro, kā Siliņa liek Krauzem skaidrot koku skandālu
- Grāmata «Senlatvija» nonāk lasītāju rokās
- Kas tikmēr notiek ar Uldevena pili
- Sporta klubs «Rembate» – stiprākā komanda Latvijā!
- Ralfs Dzosens gatavojas startam Eiropas čempionātā
- Arhibīskaps Kārlis Žols. Pie ticības cilvēkam jānokļūst pašam
- Rīgas pašpuikas atbrauc izkauties, bet atkal sēž Ogres tuptūzī
- Saeimas saruniņas. Kas 100 gudrajiem tribīnē uz mēles
- Pagājušajā nedēļā dzimušo un mirušo novadnieku saraksts